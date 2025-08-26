مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري

كهرباء الإسماعيلية

0 0
18:00

سموحة

الدوري المصري

الزمالك

- -
21:00

فاركو

الدوري المصري

حرس الحدود

- -
21:00

المصري

دوري أبطال أوروبا

نادي كايرات

- -
19:45

سلتيك

دوري أبطال أوروبا

شتورم جراتس

- -
22:00

جليمت

كأس كاراباو

وولفرهامبتون

- -
21:30

وست هام يونايتد

جميع المباريات

إعلان

الفرصة الأخيرة.. زوجة الراحل حمادة إمام تناشد السيسي بشأن الزمالك

05:20 م الثلاثاء 26 أغسطس 2025
  • عرض 6 صورة
  • عرض 6 صورة
    حفل توقيع أحدث كتب ماجي الحلواني
  • عرض 6 صورة
    حفل توقيع أحدث كتب ماجي الحلواني
  • عرض 6 صورة
    أفراد عائلة حازم إمام (18) (1)
  • عرض 6 صورة
    أفراد عائلة حازم إمام (15) (1)
  • عرض 6 صورة
    أفراد عائلة حازم إمام (16) (1)
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتبت-هند عواد:

ناشدت الدكتورة ماجي الحلواني، زوجة الراحل حمادة إمام ووالدة حازم إمام، ثنائي الزمالك السابقين، الرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن أزمة أرض النادي في 6 أكتوبر.

وكتبت ماجي الحلواني عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "مناشدة إلى فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، تناشد جماهير نادي الزمالك العريقة فخامتك بأن تنظر بعين الرأفة لأرض نادي الزمالك في أكتوبر، والتي تصمم وزارة الإسكان على سحب الأرض من النادي".

وأضافت: "سيادة الرئيس نادي الزمالك كما تعلم سيادتك من أقدم الأندية المصرية والعربية والأفريقية، وله الكثير من محبيه، في كافة أنحاء العالم، وأحاطت به ظروف اقتصادية يصعب على أغنى الأندية تخطيها، ونوعد سيادتك نحن جماهير القلعة البيضاء أن تكون هذه هي الفرصة الأخيرة للتسوية مع وزارة الإسكان".

واختتمت: "وفقك الله سيادة الرئيس وسدد على طريق النجاح خطاكم، عنهم: أ.د ماجي الحلوني، عميدة أسرة آل إمام التي لعب للنادي الجد والابن والحفيد، للزمالك والمنتخب الوطني لأكثر من 80 عام".

اقرأ أيضًا:

مول ملابس ومعرض حماية سيارات.. 23 صورة لافتتاح مشاريع نجوم النادي الأهلي بحضور النجوم وزجاتهم

على الأرض.. تعليق ساخر من حساب نادي فاركو على مواجهة الزمالك اليوم في الدوري

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

ماجي الحلواني الزمالك أرض الزمالك السيسي
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

كيف تتجنب تحمل الرسوم الجمركية عند شراء هاتف جديد؟
بعد حديث الرئيس.. مجدي الجلاد: يجب على الدولة أن تدعم أصواتًا معارضةً داخل البرلمان
احتجاجات وقطع طرق.. 28 صورة ترصد انتفاضة وقف الحرب في إسرائيل
موعد فسخ جميع عقود الإيجار القديم وتفاصيل الزيادات "سكني - تجاري - إداري"
توقف مصانع مستلزمات طبية.. والشعبة: بسبب عدم سداد الشراء الموحد دفعة مديونياتها