الفرصة الأخيرة.. زوجة الراحل حمادة إمام تناشد السيسي بشأن الزمالك

كتبت-هند عواد:

ناشدت الدكتورة ماجي الحلواني، زوجة الراحل حمادة إمام ووالدة حازم إمام، ثنائي الزمالك السابقين، الرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن أزمة أرض النادي في 6 أكتوبر.

وكتبت ماجي الحلواني عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "مناشدة إلى فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، تناشد جماهير نادي الزمالك العريقة فخامتك بأن تنظر بعين الرأفة لأرض نادي الزمالك في أكتوبر، والتي تصمم وزارة الإسكان على سحب الأرض من النادي".

وأضافت: "سيادة الرئيس نادي الزمالك كما تعلم سيادتك من أقدم الأندية المصرية والعربية والأفريقية، وله الكثير من محبيه، في كافة أنحاء العالم، وأحاطت به ظروف اقتصادية يصعب على أغنى الأندية تخطيها، ونوعد سيادتك نحن جماهير القلعة البيضاء أن تكون هذه هي الفرصة الأخيرة للتسوية مع وزارة الإسكان".

واختتمت: "وفقك الله سيادة الرئيس وسدد على طريق النجاح خطاكم، عنهم: أ.د ماجي الحلوني، عميدة أسرة آل إمام التي لعب للنادي الجد والابن والحفيد، للزمالك والمنتخب الوطني لأكثر من 80 عام".

