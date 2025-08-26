8 غيابات تضرب الزمالك قبل مواجهة فاركو بالدوري

كتب- محمد خيري:

يعاني الفريق الأول لنادي الزمالك من غيابات عديدة خلال مواجهة فاركو ببطولة الدوري المصري الممتاز.

ويلتقي الزمالك أمام فاركو في التاسعة مساء اليوم الثلاثاء، على استاد السلام، في الجولة الرابعة للدوري المصري.

ويدخل نادي الزمالك المباراة في المركز الثالث بجدول مسابقة الدوري برصيد 7 نقاط، بعد خوض 3 مباريات حقق الفوز في مواجهتين وتعادل في مباراة أمام المقاولون سلبيا.

استبعاد 8 لاعبين من المباراة

واستبعد فيريرا عددا من اللاعبين لأسباب مختلفة سواء للإصابات أو فني لعدم الاحتياج إليهم، وهم كالتالي:

- محمود جهاد (إجهاد عضلي)

- أحمد ربيع (بسبب التأهيل)

- سيف الدين الجزيري – المهدي سليمان – أحمد حمدي - محمد السيد - عبدالحميد معالي - عمرو ناصر (وجهة نظر فنية)

قائمة الزمالك لمواجهة فاركو

وأعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بقيادة البلجيكي يانيك فيريرا، عن القائمة التي ستخوض مباراة فاركو.

وتضم القائمة كل من:

حراسة المرمى: محمد صبحي - محمد عواد - محمود الشناوي.

الدفاع: أحمد فتوح - محمود بنتايج - "الونش"- حسام عبد المجيد - محمد إسماعيل - صلاح مصدق - عمر جابر.

الوسط: نبيل عماد دونجا - محمد شحاتة - أحمد عبد الرحيم "إيشو" - سيف جعفر - ناصر ماهر - عبد الله السعيد - أحمد شريف - شيكو بانزا - ألفينا بيزيرا - آدم كايد.

الهجوم: ناصر منسي - عدي الدباغ.