"لم أعتدي على الحكم".. مدرب الاتحاد السكندري يعلق على عقوبة الرابطة

علق أحمد سامي المدير الفني للاتحاد السكندري على قرار إيقافه من رابطة الأندية، لمدة 3 مباريات بسبب الطرد أمام الإسماعيلي.

وقال أحمد سامي في تصريحات عبر قناة إم بي سي مصر 2: "كل أحاديثي مع الحكام تكون عن أمور فنية ولا أقول كلمات خارجة أو أي شيء وبأسلوب عادي، تحدثت مع الحكم عن كثرة الركلات الحرة وفوجئت بإخراج البطاقة الحمراء فأمسكت بيده للسؤال عن سبب البطاقة ولكنه أشهرها".

وأضاف: "لم يحدث أي اعتداء من قبلي على حكم المباراة أو أي شيء وكل ما كتب في التقرير كان غير صحيح والعقوبة قاسية ولم يحدث شيء يستعديها وليس من الطبيعي أن يتم طرد أي شخص يعترض لأننا نلعب كرة قدم ولسنا في محكمة، ونتعرض لضغط كبير وتحدث الكثير من المتغيرات".

وواصل: "تقدمنا بتظلم ضد عقوة إيقافي ولكن لم يتم إخبارنا عن مدة النظر في التظلم، والاتحاد السكندري هذا الموسم يمر بظرف استثنائي، توليت تدريب الفريق بشكل متأخر كما تم تعيين رئيس النادي في وقت متأخر أيضا وحصلنا على فترة قصيرة ولم نتمكن من توفير جميع الاحتياجات لضيق الوقت وللظروف المادية أيضا".

واختتم أحمد سامي: "بعض اللاعبين انضموا للفريق قبل 5 أيام أو حتى يومين قبل بداية الدوري وبالفعل جميع الفرق خسرت نقاط لصعوبة الدوري هذا الموسم".

