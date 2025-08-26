مباريات الأمس
إعلان

"لم أعتدي على الحكم".. مدرب الاتحاد السكندري يعلق على عقوبة الرابطة

02:06 م الثلاثاء 26 أغسطس 2025
كتبت-هند عواد:

علق أحمد سامي المدير الفني للاتحاد السكندري على قرار إيقافه من رابطة الأندية، لمدة 3 مباريات بسبب الطرد أمام الإسماعيلي.

وقال أحمد سامي في تصريحات عبر قناة إم بي سي مصر 2: "كل أحاديثي مع الحكام تكون عن أمور فنية ولا أقول كلمات خارجة أو أي شيء وبأسلوب عادي، تحدثت مع الحكم عن كثرة الركلات الحرة وفوجئت بإخراج البطاقة الحمراء فأمسكت بيده للسؤال عن سبب البطاقة ولكنه أشهرها".

وأضاف: "لم يحدث أي اعتداء من قبلي على حكم المباراة أو أي شيء وكل ما كتب في التقرير كان غير صحيح والعقوبة قاسية ولم يحدث شيء يستعديها وليس من الطبيعي أن يتم طرد أي شخص يعترض لأننا نلعب كرة قدم ولسنا في محكمة، ونتعرض لضغط كبير وتحدث الكثير من المتغيرات".

وواصل: "تقدمنا بتظلم ضد عقوة إيقافي ولكن لم يتم إخبارنا عن مدة النظر في التظلم، والاتحاد السكندري هذا الموسم يمر بظرف استثنائي، توليت تدريب الفريق بشكل متأخر كما تم تعيين رئيس النادي في وقت متأخر أيضا وحصلنا على فترة قصيرة ولم نتمكن من توفير جميع الاحتياجات لضيق الوقت وللظروف المادية أيضا".

واختتم أحمد سامي: "بعض اللاعبين انضموا للفريق قبل 5 أيام أو حتى يومين قبل بداية الدوري وبالفعل جميع الفرق خسرت نقاط لصعوبة الدوري هذا الموسم".

اقرأ أيضًا:

مول ملابس ومعرض حماية سيارات.. 23 صورة لافتتاح مشاريع نجوم النادي الأهلي بحضور النجوم وزجاتهم

على الأرض.. تعليق ساخر من حساب نادي فاركو على مواجهة الزمالك اليوم في الدوري

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

أحمد سامي الاتحاد السكندري إيقاف أحمد سامي
إعلان

