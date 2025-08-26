أول نجم يغيب عن مباراة الأهلي وبيراميدز

القاهرة ـ مصراوي:

تعرض فريق بيراميدز لضربة قوية بعدما تعرض نجمه المغربي محمد الشيبي لحالة طرد خلال مباراتهم أمام نظيرهم موردن سبورت.

طرد محمد الشيبي

وتعرض الشيبي للطرد خلال الدقيقة 84 بعد كرة مشتركة مع لاعب موردن سبورت ليحصل على البطاقة الصفراء الثانية ومن ثمّ طرده.

نتيجة مباراة بيراميدز وموردن سبورت

وخسر فريق بيراميدز بهدفين مقابل هدف على يد نظيره موردن سبورت خلال المباراة التي جمعتهما مساء يوم أمس الإثنين ضمن منافسات الجولة الرابعة من الدوري.

غياب محمد الشيبي عن مباراة الأهلي

وبعد حصوله على البطاقة الحمراء سيغيب محمد الشيبي عن مباراة بيراميدز الهامة في الدروي أمام نظيره الأهلي.

موعد مباراة الأهلي و بيراميدز

ومن المقرر أن يستضيف فريق الأهلي نظيره بيراميدز عند التاسعة من مساء يوم السبت المقبل ضمن منافسات الجولة الخامسة من الدوري.

