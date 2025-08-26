مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري

كهرباء الإسماعيلية

- -
18:00

سموحة

الدوري المصري

الزمالك

- -
21:00

فاركو

الدوري المصري

حرس الحدود

- -
21:00

المصري

دوري أبطال أوروبا

نادي كايرات

- -
19:45

سلتيك

دوري أبطال أوروبا

شتورم جراتس

- -
22:00

جليمت

كأس كاراباو

وولفرهامبتون

- -
21:30

وست هام يونايتد

جميع المباريات

إعلان

تصريح صادم من علاء عبد العال بخصوص ريبيرو بعد التعادل مع الأهلي

12:34 م الثلاثاء 26 أغسطس 2025
  • عرض 16 صورة
  • عرض 16 صورة
    خوسيه ريبيرو (2)
  • عرض 16 صورة
    خوسيه ريبيرو من تدريبات الأهلي
  • عرض 16 صورة
    سيارة هدية من راعي الاهلي جيتور للمدير الفني ريبيرو 6
  • عرض 16 صورة
    خوسيه ريبيرو مدرب الأهلي من تدريبات الفريق اليوم_7
  • عرض 16 صورة
    ريبيرو
  • عرض 16 صورة
    ريبيرو
  • عرض 16 صورة
    ريبيرو
  • عرض 16 صورة
    ريبيرو
  • عرض 16 صورة
    ريبيرو مع جمهور الأهلي
  • عرض 16 صورة
    ريبيرو
  • عرض 16 صورة
    خوسيه ريبيرو
  • عرض 16 صورة
    ريبيرو خلال مؤتمر الأهلي وبالميراس (1)
  • عرض 16 صورة
    المدرب الإسباني خوسيه ريبيرو (1)
  • عرض 16 صورة
    ريبيرو (1)
  • عرض 16 صورة
    خوسيه ريبيرو المدير الفني للنادي الأهلي (1)
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب- محمد خيري:

أكد علاء عبد العال، المدير الفني لغزل المحلة، أن التعادل الذي حققه فريقه أمام الأهلي جاء بفضل التحضير الجيد والالتزام بالخطة التي وضعها اللاعبون موضع التنفيذ داخل الملعب.

وقال عبد العال خلال مداخلة هاتفية في برنامج ستاد المحور، إن الظروف هي التي تفرض عليه اتباع أسلوب دفاعي محكم وغلق المساحات أمام الفرق الكبرى، مشيرًا إلى أن هذه الطريقة كانت الأنسب أمام الأهلي في اللقاء الأخير.

وأضاف: "درسنا الأهلي جيدًا، وحللنا نقاط القوة والضعف لديهم، وواجهناهم بطريقة واقعية تتناسب مع إمكانيات لاعبينا، ونجحنا في الحصول على نقطة مهمة أمام فريق بحجم الأهلي".

وتابع المدير الفني للمحلة أن الأجواء داخل ملعب غزل المحلة كانت استثنائية، مؤكدًا أن امتلاء المدرجات بجماهير النادي أعطى دفعة معنوية كبيرة للفريق، واصفًا اليوم بأنه كان بمثابة “عيد” بفضل حضور الجماهير وتشجيعها المستمر.

وأوضح أن الفريق يمتلك مزيجًا من الخبرة والشباب، وهو ما يمنحه المرونة في مواجهة مختلف الظروف خلال المباريات.

وعن رأيه في الجهاز الفني للأهلي، قال عبد العال إن مارسيل كولر يتميز بالواقعية والتحفظ أكثر من المدرب ريبيرو، معتبرًا أن الأهلي بحاجة إلى مدير فني صاحب خبرة أكبر يتناسب مع قوة العناصر المتاحة في صفوفه، مضيفًا: "لاعبو الأهلي كلهم نجوم، ويحتاجون لمدرب كبير قادر على إدارة هذا الكم من النجوم".

واختتم عبد العال تصريحاته بتوجيه الشكر للنادي الأهلي على اللفتة الطيبة الخاصة بإمام عاشور، مؤكدًا أن مثل هذه المبادرات تساهم في نبذ التعصب وترسيخ الروح الرياضية، مشددًا على أن اللعب في المحلة ووسط الجماهير يمنح فريقه القدرة على المنافسة بشكل أكبر أمام أي خصم.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

ريبيرو الأهلي النادي الأهلي أخبار الأهلي فريق الأهلي علاء عبد العال
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:



الخبر التالى:
أول نجم يغيب عن مباراة الأهلي وبيراميدز

إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

مشهد غير مسبوق.. شواطئ الإسكندرية بلا زائر واحد في عز الصيف- صور
احتجاجات وقطع طرق.. 28 صورة ترصد انتفاضة وقف الحرب في إسرائيل
بدء تنسيق المرحلة الثالثة 2025.. إليكم رابط تسجيل الرغبات
وصلت الزيادة 32 قرشا.. ارتفاع جماعي لسعر الدولار اليوم بمنتصف تعاملات البنوك
توقف مصانع مستلزمات طبية.. والشعبة: بسبب عدم سداد الشراء الموحد دفعة مديونياتها