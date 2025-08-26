مفاضلة في مركزين والقوة الهجومية.. التشكيل المتوقع للزمالك أمام فاركو

كتب- محمد خيري:

استقر الجهاز الفني للفريق الأول لنادي الزمالك، على تشكيل الأبيض لمواجهة فاركو في بطولة الدوري المصري الممتاز.

وتنطلق مباراة الزمالك أمام فاركو في التاسعة مساء اليوم الثلاثاء، على استاد السلام، في الجولة الرابعة للدوري المصري.

ووضع المدير الفني البلجيكي اللمسات النهائية على خطة المباراة، ووضح وجود القوة الضاربة في خط الهجوم، الثنائي خوان ألفينا والأنجولي شيكو بانزا، مع مفاضلة في مركز الهجوم الصريح بين الفلسطيني عدي الدباغ وناصر منسي.

وجاء التشكيل المتوقع كالتالي:

حراسة المرمى: محمد صبحي.

الدفاع: محمود بنتايج - حسام عبد المجيد - محمود الونش - عمر جابر.

الوسط: عبدالله السعيد - محمد شحاتة أو (نبيل عماد دونجا) - ناصر ماهر.

الهجوم: خوان ألفينا - عدي الدباغ أو (ناصر منسي) - شيكو بانزا.