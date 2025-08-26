هل يتم قيده؟.. موعد وصول الصفقة الجديدة للزمالك إلى القاهرة

كتب - محمد خيري:

يصل الكيني بارون أوشينج، الظهير الأيمن السابق لفريق سوفا باكا، إلى القاهرة اليوم لحسم انتقاله إلى الزمالك والخضوع للكشف الطبي غدًا.

ويبلغ الظهير الأيمن لفريق سوفاباكا الكيني، من العمر 19 عامًا، ويُعد من اللاعبين الواعدين في الدوري الكيني.

واتفق نادي الزمالك مع اللاعب صاحب الـ19 عامًا على عقد لمدة 5 مواسم، وسيتم قيده تحت السن حال موافقة الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" على تسجيله بعد غلق فترة الانتقالات.

نادي الزمالك أرسل كل المستندات لاتحاد الكرة المصري وينتظر الرد بشأن موقف القيد، وفي حال عدم قيده الآن، سيشارك أوشينج في تدريبات الزمالك على أن يتم قيده في يناير المقبل.

واختتم الفريق الأول لنادي الزمالك تدريباته على ملعب الكلية الحربية، استعدادا لمواجهة فاركو في بطولة الدوري المصري الممتاز.

ويستضيف الزمالك نظيره فاركو في التاسعة مساء اليوم الثلاثاء على ستاد السلام في إطار الجولة الرابعة لمسابقة الدوري الممتاز.

وخاض الفريق الأبيض مرانه الأخير، وشهد مشاركة جميع اللاعبين، ومنح البلجيكي يانيك فيريرا المدير الفني للفريق التعليمات الأخيرة على ضوء دراسته للمنافس.