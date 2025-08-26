مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري

كهرباء الإسماعيلية

- -
18:00

سموحة

الدوري المصري

الزمالك

- -
21:00

فاركو

الدوري المصري

حرس الحدود

- -
21:00

المصري

دوري أبطال أوروبا

نادي كايرات

- -
19:45

سلتيك

دوري أبطال أوروبا

شتورم جراتس

- -
22:00

جليمت

كأس كاراباو

وولفرهامبتون

- -
21:30

وست هام يونايتد

جميع المباريات

إعلان

هل يتم قيده؟.. موعد وصول الصفقة الجديدة للزمالك إلى القاهرة

06:50 ص الثلاثاء 26 أغسطس 2025
  • عرض 5 صورة
  • عرض 5 صورة
    الظهير الأيمن الكيني بارون أوشينج
  • عرض 5 صورة
    الظهير الأيمن الكيني بارون أوشينج
  • عرض 5 صورة
    الظهير الأيمن الكيني بارون أوشينج
  • عرض 5 صورة
    الظهير الأيمن الكيني بارون أوشينج
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب - محمد خيري:

يصل الكيني بارون أوشينج، الظهير الأيمن السابق لفريق سوفا باكا، إلى القاهرة اليوم لحسم انتقاله إلى الزمالك والخضوع للكشف الطبي غدًا.

ويبلغ الظهير الأيمن لفريق سوفاباكا الكيني، من العمر 19 عامًا، ويُعد من اللاعبين الواعدين في الدوري الكيني.

واتفق نادي الزمالك مع اللاعب صاحب الـ19 عامًا على عقد لمدة 5 مواسم، وسيتم قيده تحت السن حال موافقة الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" على تسجيله بعد غلق فترة الانتقالات.

نادي الزمالك أرسل كل المستندات لاتحاد الكرة المصري وينتظر الرد بشأن موقف القيد، وفي حال عدم قيده الآن، سيشارك أوشينج في تدريبات الزمالك على أن يتم قيده في يناير المقبل.

واختتم الفريق الأول لنادي الزمالك تدريباته على ملعب الكلية الحربية، استعدادا لمواجهة فاركو في بطولة الدوري المصري الممتاز.

ويستضيف الزمالك نظيره فاركو في التاسعة مساء اليوم الثلاثاء على ستاد السلام في إطار الجولة الرابعة لمسابقة الدوري الممتاز.

وخاض الفريق الأبيض مرانه الأخير، وشهد مشاركة جميع اللاعبين، ومنح البلجيكي يانيك فيريرا المدير الفني للفريق التعليمات الأخيرة على ضوء دراسته للمنافس.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

بارون أوشينج نادي الزمالك آخر أخبار نادي الزمالك صفقة الزمالك الجديدة
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان