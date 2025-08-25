مباريات الأمس
الدوري المصري

غزل المحلة

0 0
18:00

الأهلي

الدوري المصري

بيراميدز

1 2
21:00

مودرن سبورت

الدوري الإنجليزي

نيوكاسل

0 2
22:00

ليفربول

الدوري الإسباني

اشبيلية

0 1
22:30

خيتافي

جميع المباريات

أسباب غياب 8 لاعبين بصفوف الزمالك عن مباراة فاركو

10:30 م الإثنين 25 أغسطس 2025
  • عرض 12 صورة
  • عرض 12 صورة
    اللاعب محمود جهاد
  • عرض 12 صورة
    أحمد حسام وحسام عبد المجيد ومحمود جهاد
  • عرض 12 صورة
    المهدي سليمان
  • عرض 12 صورة
    المهدي سليمان
  • عرض 12 صورة
    أحمد حمدي
  • عرض 12 صورة
    سيف الدين الجزيري
  • عرض 12 صورة
    إيشو لاعب الزمالك
  • عرض 12 صورة
    أحمد عبد الرحيم إيشو
  • عرض 12 صورة
    معالي (2)
  • عرض 12 صورة
    معالي
  • عرض 12 صورة
    معالي (3)
تشهد قائمة فريق الزمالك لمباراة فاركو غياب 8 لاعبين لأسباب مابين وجهة النظر الفنية للمدير الفني البرتغالي يانيك فيريرا والإصابة.

موعد مباراة الزمالك وفاركو

ويلتقي الزمالك نظيره فاركو عند التاسعة من مساء يوم غد الثلاثاء على ستاد السلام ضمن منافسات الجولة الرابعة من الدوري.

غيابات الزمالك أمام فاركو

ويغيب عن قائمة الزمالك، بحسب تصريحات مصدر بالجهاز الفني لمصراوي اليوم الإثنين، كل من: عبد الحميد معالي، أحمد حمدي، سيف الجزيري، عمرو ناصر، مهدي سليمان، محمود جهاد، أحمد عبد الرحيم إيشو لأسباب فنية.

وأوضح المصدر ذاته أن اللاعب أحمد ربيع سيغيب بسبب عدم تعافيه من الإصابة التي يعاني منها في العضلة الضامة.

وكان فريق الزمالك قد استهل مشواره بالدوري بالفوز بهدفين نظيفين على نظيره سيراميكا كليوباترا ثم تعادل سلبيًا مع المقاولون العرب بالجولة الثانية قبل الفوز في الجولة الثالثة بهدفين مقابل هدف على نظيره موردن سبورت.

الزمالك ضد فاركو غيابات الزمالك أمام فاركو الزمالك فاركو
إعلان