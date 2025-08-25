أسباب غياب 8 لاعبين بصفوف الزمالك عن مباراة فاركو

تشهد قائمة فريق الزمالك لمباراة فاركو غياب 8 لاعبين لأسباب مابين وجهة النظر الفنية للمدير الفني البرتغالي يانيك فيريرا والإصابة.

موعد مباراة الزمالك وفاركو

ويلتقي الزمالك نظيره فاركو عند التاسعة من مساء يوم غد الثلاثاء على ستاد السلام ضمن منافسات الجولة الرابعة من الدوري.

غيابات الزمالك أمام فاركو

ويغيب عن قائمة الزمالك، بحسب تصريحات مصدر بالجهاز الفني لمصراوي اليوم الإثنين، كل من: عبد الحميد معالي، أحمد حمدي، سيف الجزيري، عمرو ناصر، مهدي سليمان، محمود جهاد، أحمد عبد الرحيم إيشو لأسباب فنية.

وأوضح المصدر ذاته أن اللاعب أحمد ربيع سيغيب بسبب عدم تعافيه من الإصابة التي يعاني منها في العضلة الضامة.

وكان فريق الزمالك قد استهل مشواره بالدوري بالفوز بهدفين نظيفين على نظيره سيراميكا كليوباترا ثم تعادل سلبيًا مع المقاولون العرب بالجولة الثانية قبل الفوز في الجولة الثالثة بهدفين مقابل هدف على نظيره موردن سبورت.

