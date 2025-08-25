كتب ـ مصطفى الجريتلي:

خسر فريق بيراميدز بهدفين مقابل هدف على يد نظيره موردن سبورت خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الإثنين ضمن منافسات الجولة الرابعة من الدوري.

وتقدم فريق موردن سبورت بهدف بعد مرور 10 دقائق سجله اللاعب غنام محمد قبل أن يعزز زميله علي فوزي التقدم بهدف ثانِ من ركلة جزاء في الدقيقة 60، فيما سجل هدف بيراميدز لاعبه كريم حافظ من ركلة جزاء بالدقيقة 90+7.

وشهدت الدقيقة 84 من اللقاء إشهار حكم المباراة بطاقة حمراء ضد لاعب بيراميدز محمد الشيبي.

ورفع فريق موردن سبورت رصيده بهذا الفوز إلى النقطة 7 في المركز الرابع، فيما توقف رصيد فريق بيراميدز عند النقطة 5 في المركز الثامن.

ملخص بيراميدز وموردن سبورت:

ملخص مباراة بدأ اللقاء بسيطرة نسبية من لاعبي بيراميدز على الكرة فأرسله لاعبه مايلي كرة عرضية وصلت لزميله وليد الكرتي الذي سددها من داخل منطقة الجزاء ولكنها مرت بجوار القائم في الدقيقة 5.

وتقدم فريق موردن سبورت سريعاً في الدقيقة 10 بعدما أرسل علي فوزي كرة عرضية وصلت لزميله غنام محمد الذي حولها برأسه في الشباك هدفًا.

وعاد موردن سبورت مجددًا لمرمى بيراميدز بتسديدة من اللاعب حسان حسن ولكن مرت أعلى المرمى في الدقيقة 13.

وكاد موردن سبورت يعزز التقدم بهدف ثانِ بالدقيقة 19 عن طريق لاعبه عبدالرحمن شيكا الذي توغل داخل منطقة جزاء بيراميدز وسدد كرة قوية مرت بجانب القائم.

وأرسل مايلي لاعب بيراميدز في الدقيقة 21 كرة عرضية وصلت لزميله إيفرتون الذي سددها قوية في الشباك ولكن تصدى لها محمد أبو جبل.

وتصدى دفاع فريق مودرن سبورت في الدقيقة 28 لهجمة قادها لاعب بيراميدز مايلي وسيطر لاعبو بيراميدز على الكرة في محاولة لإدراك التعادل.

وقاد لاعب بيراميدز إيفرتون هجمة بالدقيقة 36 ولكن تسديدته مرت أعلى العارضة في النهاية وحصل بيراميدز على ركلة حرة مباشرة في الدقيقة 38 نفذها عبدالرحمن مجدي ولكن مرت بجانب القائم.

وعاد علي فوزي بكرة عرضية جديدة لفريق مودرن سبورت في الدقيقة 40 ولكن رأسية زميله محمود رزق مرت أعلى المرمى.

وردّ بيراميدز بتسديدة من اللاعب إيفرتون من داخل منطقة جزاء مودرن سبورت بالدقيقة 43 ولكن مرت أعلى العارضة ثم منح الحكم 4 دقائق كوقت بدل من الضائع.

وشهدت الدقيقة الأولى من الوقت بدل من الضائع كرة عرضية لفريق موردن سبورت حولها محمود رزق برأسه تجاه المرمى ولكن تصدى لها دفاع بيراميدز.

وبدأ الشوط الثاني بسيطرة نسبية من لاعبي مودرن سبورت على الكرة ولكن سرعان ما بادلهم لاعبي بيراميدز السيطرة على الكرة.

وأرسل محمد الشيبي لاعب بيراميدز كرة عرضية في الدقيقة 50 حولها الكرتي برأسه ولكن تصدى لها الدفاع ثم رد أوقف دفاع بيراميدز هجمة لمحمد دسوقي لاعب موردن سبورت في الدقيقة التالية.

وتصدى أحمد الشناوي حارس مرمى بيراميدز في الدقيقة 56 لكرة عرضية خطيرة من لاعب موردن سبورت علي الفيل.

واحتسب حكم المباراة في الدقيقة 57 ركلة جزاء لموردن سبورت بداعِ لمس الكرة ليد مايلي لاعب بيراميدز.

وسدد علي فوزي ركلة الجزاء بنجاح في الدقيقة 60 معززًا تقدم مودرن سبورت ثم تصدى أبو جبل في الدقيقة 62 لتسديدة قوية من مايلي.

وسيطر لاعبو بيراميدز على الكرة في الدقائق التالية فتصدى محمد أبو جبل لكرة عرضية من محمد الشيبي بالدقيقة 67.

وأرسل لاعب بيراميدز كرة عرضية في الدقيقة 74 حولها زميله مروان حمدي برأسه بجانب المرم ثم سدد لاعب بيراميدز الكرتي كرة في القديقة 77 تصدى لها حارس مرمى موردن سبورت محمد أبو جبل.

وشهدت الدقيقة 84 إشهار حكم المباراة بطاقة حمراء ضد لاعب بيراميدز وليد الشيبي ليغيب عن مباراة الأهلي في الجولة الخامسة.

واحتسب حكم المباراة 6 دقائق كوقت بدل من الضائع كادت تشهد الدقيقة الأولى منها هدفًا لبيراميدز بعد كرة عرضية من كريم حافظ حولها زميله مروان حمدي برأسه بجانب المرمى.

واحتسب حكم المباراة ركلة جزاء في الدقيقة 90+5 لصالح بيراميدز سددها كريم حافظ بنجاح.