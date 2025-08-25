أعلن الكرواتي كرونوسلاف يورتشيتش المدير الفني لفريق بيراميدز، تشكيل فريقه الرسمي لمواجهة مودرن سبورت، في إطار منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز "دوري نايل".

ويلتقي فريق بيراميدز نظيره مودرن سبورت، في تمام الساعة التاسعة مساء، على استاد الدفاع الجوي، ضمن منافسات الجولة الرابعة ببطولة الدوري الممتاز.

ويدخل بيراميدز اللقاء بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي

خط الدفاع: محمود مرعي - أحمد سامي - محمد حمدي - محمد الشيبي

خط الوسط: مهند لاشين - عبد الرحمن مجدي - بلاتي توريه - إيفرتون داسيلفا - وليد الكرتي

خط الهجوم: فيستون ماييلي

ويدخل فريق بيراميدز اللقاء وهو يحتل المركز الخامس بجدول ترتيب الدوري المصري "دوري نايل"، برصيد 5 نقاط، فيما يأتي فريق مودرن في المركز العاشر بجدول الترتيب برصيد 4 نقاط.

