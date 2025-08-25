متابعة ـ مصطفى الجريتلي:

زوار مصراوي الكرام انتظروا تغطية لحظة بلحظة لأبرز أحداث مباراة غزل المحلة ونظيره الأهلي عند السادسة من مساء اليوم الإثنين ضمن منافسات الجولة الرابعة.

تشكيل الأهلي لمباراة غزل المحلة

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: عمر كمال، أشرف داري، أحمد رمضان، كريم فؤاد.

خط الوسط: أليو ديانج، محمد بن رمضان، أحمد زيزو، محمود تريزيجيه، أشرف بنشرقي.

خط الهجوم: نييتس جراديشار.

بدلاء الأهلي أمام غزل المحلة :

ويجلس على مقاعد بدلاء الأهلي كل من: مصطفى شوبير، أحمد رضا، محمد شريف، حسين الشحات، محمد مجدي أفشة، مصطفى العش، طاهر محمد، أحمد عابدين وأحمد نبيل كوكا.

تشكيل غزل المحلة لمباراة الأهلي

حراسة المرمى: عامر عامر.

خط الدفاع: أحمد العش، أحمد شوشة، يحيى زكريا، عبد الرحيم عموري، محمود مجدي.

خط الوسط: رشاد العرفاوي، موري توريه، أحمد سعيد.

خط الهجوم: ويليامز صنداي، جريندو.

بدلاء غزل المحلة أمام الأهلي: النفراوي، محمد عبد الغني، أشرف مجدي، عبد الرحمن بودي، معاذ عبد السلام، سعيدي، عماد ميهوب، سولومون آلندي، عاطف الحكيم.

ملخص مباراة غزل المحلة والأهلي:

وبدأ الأهلي اللقاء بالسيطرة على الكرة فأرسل لاعبه أشرف بن شرقي كرة عرضية من يسار الملعب حولها أحمد سيد "زيزو" برأسه في المرمى ولكن أمسك بها حارس مرمى غزل المحلة عامر عامر بالدقيقة 4.

وواصل فريق الأهلي السيطرة فسدد اللاعب محمود حسن "تريزيجيه" كرة في الدقيقة 9 من أمام منطقة جزاء غزل المحلة ولكن تصدى لها حارس المرمى عامر عامر.