كتب- محمد خيري:

وجه محمد أبو العلا نجم الزمالك السابق، ومقدم البرنامج الرئيسي عبر قناة النادي، رسالة قوية لأبناء القلعة البيضاء، حول أزمة سحب أرض النادي بمدينة أكتوبر من وزارة الإسكان.

قال محمد أبو العلا مقدم برنامج زملكاوي عبر قناة الزمالك: "كلنا دلوقتي في ظهر نادي الزمالك، وأكيد في قضية أرض 6 أكتوبر كلنا ملتفين حوالين النادي".

وأضاف: "آخر سنة ونص كانت فترة انتقالية شديدة الصعوبة: إيقاف قيد، مديونيات بمئات الملايين، وتأخر شديد للنادي، وخرجت تصريحات مسيئة ودي أساءت للنادي وجماهيره العظيمة".

وأكمل: "دلوقتي المفروض كلنا نكون ورا النادي، ورا قضية أرض أكتوبر، والأرض دي مش ملك أشخاص ولا مجلس إدارة، دي ملك نادي الزمالك وجماهيره".

وتابع: "الأرض دي قعدت 25 سنة في التلاجة، ولما أخدنا خطوة حقيقية لقينا الأمور محتاجة تنظيم، والزمالك في مرحلة انتقالية: بناء فريق، تسديد ديون، مكسب في الدوري ومنافسة، فليه التشتيت".

وأوضح: "في ناس بتحاول تستغل البروباجاندا وتقول إن ولاد النادي بيقعوا في بعض، وده مش حقيقي، الترهل اللي مرينا بيه سنين طويلة خلى البعض يتوهم ويصطاد في المياه العكر".

وأضاف: "الانقسام بين ولاد النادي خطر كبير، وأنا طول عمري بنادي بعدم الانقسام، واللي عنده عقل لازم يبص إحنا واقفين فين ودلوقتي بيحصل إيه".

وأكمل: " طبيعي يحصل أخطاء، بس في فرق بين أخطاء بتغرق النادي وأخطاء بتحصل عشان في شغل ونية إصلاح، السنة دي الصفقات شكلها مختلف والفلوس بتتصرف بحكمة".

وأردف: "قبل كده كنا نسمع أرقام ضخمة في تجديد زيزو وصفقات تانية، دلوقتي في استراتيجية لبناء فريق كامل، وأسهل حاجة إن حد يمضي صفقة بـ80 مليون ويقول يلا الزمالك يلبس، وده حصل كتير وبقينا نشوف القضايا في الفيفا والمحكمة الرياضية".

واختتم تصريحاته: "المهم إننا نفكر قبل ما نصدق أي كلمة من أي حد، وفي ناس كتير مستنيه لحظات زي دي وبتاكل عيش على مشاكل الزمالك".