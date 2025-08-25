كتب- محمد خيري:

يحل الفريق الأول للنادي الأهلي ضيفا ثقيلا على نظيره غزل المحلة، اليوم الإثنين في بطولة الدوري المصري الممتاز.

موعد مباراة الأهلي وغزل المحلة

وتنطلق مباراة الأهلي وغزل المحلة في السادسة مساء اليوم الإثنين، على ملعب الأخير بالمحلة، ضمن مباريات الجولة الرابعة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

ويدخل الفريق الأحمر المباراة باحثا عن الثلاث نقاط، بعد اراحته في الجولة الماضية، حيث يحتل المركز الثامن برصيد 4 نقاط، جمعها من مباراتين، حيث تعادل في الجولة الأولى أمام مودرن سبورت 2\2، وحقق الفوز في الثانية على فاركو 4\1.

وفي المقابل يحتل فريق غزل المحلة المركز الـ16 برصيد ثلاث نقاط، بعد التعادل في أول ثلاث جولات بنفس النتيجة 0\0.

القناة الناقلة لمباراة الأهلي وغزل المحلة

وتنطلق مباراة الأهلي وغزل المحلة في السادسة مساء، وسوف تنقل على قناة أون تايم سبورت الأولى، مع وجود أستوديو تحليلي قبل المباراة وبعدها.