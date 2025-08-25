بعد إشادتهما ببعضهما.. كيف كان أوسوريو يوظف شيكابالا في الملعب؟

كتب - مصطفى الجريتلي:

شهدت الساعات الماضية تبادل للإشادة بين قائد فريق الزمالك السابق محمود عبدالرازق "شيكابالا" والمدير الفني المكسيكي السابق للفريق خوان أوسوريو.

البداية كانت بإجابة "شيكابالا" خلال حلوله ضيفًا ببرنامج "الكرة مع فايق" مساء السبت التي أشار خلالها إلى أن أوسوريو هو أفضل مدرب تعامل معه بالزمالك لاهتمامه بأدق التفاصيل.

أوسوريو صاحب الـ64 رد على تصريحات شيكابالا في حديثه لمصراوي مساء الأحد بقوله:"شيكابالا كان لاعبًا مهمًا جدًا للزمالك؛ يقرأ اللعب بشكل جيد جدًا، ويمكنه رؤية التمريرة الأخطر وتنفيذها، فهو رياضي ممتاز، مهاري، وأداؤه رائع والكرة المصرية تحتاج لإنتاج المزيد من اللاعبين مثله".

الزمالك تعاقد مع أوسوريو في أبريل 2023 لقيادة الفريق خلفًا للبرتغالي جوسفالدو فيريرا قبل أن يعلن النادي رحيله في نوفمبر مع العام ذاته.

المدرب المكسيكي قاد فريق الزمالك بـ 22 مباراة شارك شيكابالا بـ 20 مباراة منها إذ كان يعد أحد أوراق أوسوريو الرابحة، يبنما غاب في مباراتي الاتحاد بالجولة 30 من الدوري و فاركو بالجولة الأخيرة من موسم 23/24 عن التواجد في قائمة المباراتين.

أوسوريو كان يوظف شيكابالا كلاعب وسط يسار أيضًا رغم كونه ينشط في مركز الجناح الأيمن مثل ماحدث في مباريات الإسماعيلي أسوان، الداخلية في بداية توليه قيادة الفريق كما أشركه كلاعب وسط أمام سيراميكا كليوباترا في ثانِ مباراة خاضها الفريق تحت قيادته.

وخلال الـ 20 مباراة ساهم شيكابالا تحت قيادة أوسوريو بـ 8 أهداف بواقع تسجيل 5 أهداف وصناعة 3 أهداف لزملائه بمعدل 1092 دقيقة لعب.