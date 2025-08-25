مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري

غزل المحلة

- -
18:00

الأهلي

الدوري المصري

بيراميدز

- -
21:00

مودرن سبورت

الدوري الإنجليزي

نيوكاسل

- -
22:00

ليفربول

الدوري الإسباني

اشبيلية

- -
22:30

خيتافي

جميع المباريات

إعلان

محمد النني ينشر صورة له رفقة لاعب الأهلي السابق

06:19 ص الإثنين 25 أغسطس 2025
  • عرض 10 صورة
  • عرض 10 صورة
    محمد النني أفضل لاعب في الدوري الإماراتي بتصويت الجماهير
  • عرض 10 صورة
    محمد النني
  • عرض 10 صورة
    محمد النني
  • عرض 10 صورة
    محمد النني
  • عرض 10 صورة
    رامي ربيعة (1)
  • عرض 10 صورة
    تدخل رامي ربيعة على ألبرتو كوستا (1)
  • عرض 10 صورة
    رامي ربيعة لاعب العين الإماراتي (1)
  • عرض 10 صورة
    رامي ربيعة
  • عرض 10 صورة
    محاولة رامي ربيعة لقطع الكرة من كوستا
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

شاركت محمد النني نجم منتخب مصر والجزيرة الإماراتي، متابعيه على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، صورة له رفقة زميله بالمنتخب الوطني رامي ربيعة.

وأعاد النني عبر حسابه الرسمي، على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، نشر صورة له رفقة ربيعة لاعب منتخب مصر والعين الإماراتي وكتب: "الحبايب".

وكان رامي ربيعة انتقل إلى فريق العين الإماراتي، خلال فترة الانتقالات الصيفية، في صفقة انتقال حر بعد نهاية تعاقده مع النادي الأهلي.

وفي المقبل، كان محمد النني انضم إلى الجزيرة الإماراتي، في صفقة انتقال حر أيضًا في يوليو 2024، بعد نهاية تعاقده مع فريق أرسنال الإنجليزي.

أقرأ أيضًا:
بالدوري الألماني.. مذيعة تقع في خطأ محرج على الهواء وتعتذر (فيديو)

ولفرهامبتون يخاطب المصري هشام صفي للمرة الثانية - خاص

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

محمد النني النني ورامي ربيعة الدوري الإماراتي محمد النني ورامي ربيعة
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

عاجل - تعرض وزير الكهرباء لحادث مروري خلال توجهه للعلمين