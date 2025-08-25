محمد النني ينشر صورة له رفقة لاعب الأهلي السابق

شاركت محمد النني نجم منتخب مصر والجزيرة الإماراتي، متابعيه على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، صورة له رفقة زميله بالمنتخب الوطني رامي ربيعة.

وأعاد النني عبر حسابه الرسمي، على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، نشر صورة له رفقة ربيعة لاعب منتخب مصر والعين الإماراتي وكتب: "الحبايب".

وكان رامي ربيعة انتقل إلى فريق العين الإماراتي، خلال فترة الانتقالات الصيفية، في صفقة انتقال حر بعد نهاية تعاقده مع النادي الأهلي.

وفي المقبل، كان محمد النني انضم إلى الجزيرة الإماراتي، في صفقة انتقال حر أيضًا في يوليو 2024، بعد نهاية تعاقده مع فريق أرسنال الإنجليزي.

