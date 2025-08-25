مباريات الأمس
موعد مباراة بيراميدز ومودرن سبورت في الدوري والقناة الناقلة

04:01 ص الإثنين 25 أغسطس 2025
    مباراة بيراميدز والمصري (1)
    مباراة بيراميدز والمصري (4)
    مباراة بيراميدز والمصري (4)
    مباراة بيراميدز والمصري (3)
background

القاهرة - مصراوي

يواجه نادي بيراميدز نظيره مودرن سبورت، اليوم الإثنين الموافق 25 أغسطس، ضمن مواجهات الجولة الرابعة في الدوري المصري الممتاز.

موعد مباراة بيراميدز ومودرن سبورت

ومن المقرر أن تنطلق صافرة المباراة في تمام الساعة التاسعة مساء، وتقام المباراة على استاد الدفاع الجوي.

ويدخل فريق بيراميدز المباراة وهو يحتل المركز الرابع برصيد 5 نقاط، بينما يدخل بيراميدز اللقاء بالمركز السادس برصيد 4 نقاط.

وتعادل فريق بيراميدز في المباراة السابقة أمام فريق المصري بهدفين مقابل هدفين، بينما خسر فريق مودرن سبورت المواجهة السابقة أمام فريق الزمالك بثنائية مقابل هدف.

القناة الناقلة لمباراة بيراميدز و مودرن سبورت

وتبث المباراة خلال شبكة قنوات "أون تايم سبورتس" الناقل الحصري لبطولة الدوري المصري الممتاز، وتذاع المباراة عبر قناة "أون تايم سبورت 1."

