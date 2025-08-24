كتب - يوسف محمد:

هو أحد أبناء نادي الزمالك، الذين نجحوا في كتابة مشوار مميز لهم في كرة القدم، على الرغم من كون الرحلة لم تكن سهلة في البدايات، سواء من بداية ظهور في الناشئين وهى الفترة التي تنقل من خلالها بين أكثر من فريق، أو عقب اعتزال كرة القدم والتي اتجه بعدها إلى مجال التدريب وهو نجم الزمالك السابق عصام هلال.

ونجح هلال خلال السنوات القليلة الماضية، في كتابة اسمه كأحد المدربين الواعدين في الكرة المصرية، في ظل عمله المستمر والدائم للتطوير من ذاته وثقل موهبته التدريبية، من خلال الحصول على أعلى الشهادات والرخص التدريبية في كرة القدم والتي مكنته من التواجد كمدرب في العديد من الفرق القوية والمميزة.

كيف كان مشوارك في كرة القدم؟

بدأ هلال مشواره في كرة القدم، عن طريق مركز شباب إمبابة، الذي أخرجت الكثير من أساطير كرة القدم المصرية، ولعبت في صفوفه لمدة موسم واحد فقط، ثم انتقلت إلى نادي الترسانة بعمر 8 سنوات بعدما تم اختياري من قبل الكابتن عباس فخري، الذي كان يتولى تدريب فريق الناشئين بنادي الترسانة آنذاك، عقب مشاهدتي في إحدى المباريات التي كانت تجمع بين فريقي الترسانة ومركز شباب إمبابة.

"لم استمر طويلا في صفوف نادي الترسانة أيضًا، حيث انتقلت بعد عام واحد فقط إلى فريق المعادن (جولدي حاليا)، خلال فترة الناشئين تنقلت بين العديد من الأندية، إلا أن المرحلة الأهم في هذه الفترة هى مرحلة نادي الزمالك، الذي يعد بمثابة البيت بالنسبة لي وليس نادي كرة فقط وتشرفت بالتواجد بين جدرانه".

وتعد مرحلة تواجد هلال في نادي الزمالك هى الأبرز في مسيرته، حيث قال هلال: "لعب في فرق الناشئين لنادي الزمالك لمدة تصل إلى 9 سنوات، دخلت النادي بعمر 13 عاما فقط، حينما لفت نظر الكابتن بدر حداد مدرب الناشئين بنادي الزمالك في ذلك الوقت، خلال مباراة تجمع بين الفارس الأبيض والقناة الذي كنت أشارك ضمن صفوفه، بعد نهاية المباراة جاء إلي الكابتن بدر وقال لي (تحب تنضم لنادي الزمالك)".

"كان ردي عليه (اه طبعا)، ليطلب مني أن أحضر والدي بعد ذلك لإنهاء كافة التفاصيل الخاصة بضم اللاعب،وفي هذا الوقت كنت أسعد شخص في الدنيا، خاصة وأنني من جماهير نادي الزمالك، واستمريت في النادي حتى عمر 21 عاما، لكن هذه هى البداية التي صنعت اسمي في كرة القدم كلاعب وبعد ذلك كمدرب أيضًا".

ويقول هلال: "لم يكن لي فرصة في المشاركة مع الفريق الأول لنادي الزمالك، خاصة وأنني كنت أشارك في مركز الظهير الأيسر في ذلك الوقت، هذا المركز كان مكتظ بالنجوم داخل الفريق حيث كان يضم ما يقرب إلى 7 لاعبين جميعهم دوليين، هو ما يصعب علي فرصة المشاركة مع الفريق الأول، لذلك اتخذت قرار بالانتقال إلى فريق سكة حديد سوهاج والذي انهيت مشواري في كرة القدم كلاعب بداخله".

الاتجاه إلى التدريب والتجارب الخارجية

ولم يضيع هلال الوقت عقب اعتزال كرة القدم، حيث اتجه إلى مجال التدريب بسن صغير حيث كان يبلغ من العمر 31 عاما فقط، حينما بدأ مشواره التدريبي داخل مدرسة الكرة بنادي الزمالك لمدة تقترب من 4 سنوات، قبل أن أبدأ العمل في قطاع الناشئين بالنادي وعملت في أغلب المراحل السنية في القطاع، فترة عملي كمدرب داخل نادي الزمالك استمرت إلى ما يقرب من 12 عاما".

ورحلة هلال التدريبية استمرت في مصر بعد الرحيل عن الفارس الأبيض، لكن هذه المرة بعد تولي تدريب منتخب الجيزة مواليد 2005 ثم مواليد 2012، الحمد لله تمكنت من تحقيق العديد من البطولات سواء مع نادي الزمالك أو منتخب الجيرة.

وطموح هلال استمر في التوسع، حيث انتقل بعد ذلك إلى العمل في الخارج، ليتولى تدريب فريق الرديف أو الفريق الثاني في نادي المدينة الليبي، ثم تم تعيده بعد ذلك للعمل كمدرب مساعد في الجهاز الفني للفريق الأول بالنادي مع المدرب ديجان أرسوف، بفضل الله تمكنا من تقديم نتائج مميزة مع الفريق.

وكشف هلال أن من أسباب قبوله الاتجاه إلى الدوري الليبي والعمل به، هو المشروع الذي كان يعمل عليه فريق المدينة، فيقول: "المسؤولين في النادي كان لديهم تطلعات كبيرة يسعون إلى تحقيقها، سواء مع الفريق أو حتى في البنية التحتية بالنادي، لذا كان لدي إحساس بأنني سأنجح في هذا النادي".

الأزمة في ليبيا والعودة إلى مصر

وفي وسط التألق الكبير الذي كان يعيشه هلال رفقة الجهاز الفني لفريق المدينة الليبي، النتائج الجيدة الذي كان يحققها الفريق في الدوري، تظهر الكثير من المشاكل والأزمات داخل البلاد، ليضطر هلال للعودة إلى مصر، بسبب عدم الاستقرار الكبير في البلاد في ذلك الوقت.

وأشاد هلال بالتعامل من قبل الشعب الليبي معه ومع جميع المصريين، أثناء وجحوده كمدرب لفريق المدينة الليبي، حيث يقول: "الشعب الليبي طيب للغاية ونتمنى لهم الاستقرار والهدوء، فهو شعب يستاهل الخير فلم نرى أي شئ سيئ من جهاتهم وتشرفت بالعمل في ليبيا وأتمنى تكرار التجربة مرة آخرى في الفترة المقبلة".

والرغبة الكبيرة لدى عصام هلال، جعلته يضع نصب أعينه التطور بشكل دائم في مجال التدريب، لكي يتمكن من الوصول إلى أفضل وأعلى المستويات، لذا أكد هلال في حواره مع مصراوي، أنه كان حريص على ثقل موهبته وخبرته في كرة القدم كلاعب بالحصول على كافة الشهادات التدريبية الآسيوية والأفريقية، بالإضافة إلى عمله العديد من المعايشات في اتحادات أوروبية في ألمانيا وإسبانيا ويتبقى لي الحصول على الشهادات التدريبية برو فقط وسوف أحصل عليها في الفترة المقبلة.

وعن طموحه في الفترة المقبلة، لم ينسى هلال فضل الفارس الأبيض عليه، حيث يؤكد على أن طموحه هو تولي القيادة الفنية للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك في المستقبل، كذلك منتخب مصر، هذا طموح مشروع أعمل للوصول إليه وتحقيقه.

واختتم هلال حواره مع مصراوي، مؤكدا: "أن النجاح الكبير الذي يحققه المدربين المصريين في ليبيا في الفترة الماضية، جعل هناك إقبال كبير من العديد من الفرق الليبية للتعاقد مع مدربين مصريين في مختلف المراحل سواء على مستوى الفريق الأول أو في قطاعات الناشئين بالنادي، بالإضافة إلى وجود العديد من اللاعبين المصريين بليبيا أيضًا".

أقرأ أيضًا:

بالدوري الألماني.. مذيعة تقع في خطأ محرج على الهواء وتعتذر (فيديو)



ولفرهامبتون يخاطب المصري هشام صفي للمرة الثانية - خاص