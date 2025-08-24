مباريات الأمس
"الأزمة ليست هينة".. رسالة طارئة من عضو مجلس الزمالك للجماهير

06:55 م الأحد 24 أغسطس 2025

شعار نادي الزمالك

كتب - محمد القرش:

ناشد رامي إبراهيم نصوحي عضو مجلس ادارة نادي الزمالك، جماهير القلعة البيضاء من أجل مساندة النادي خلال الفترة المقبلة.

وكتب نصوحي عبر حسابه الرسمي على منصة "فيسبوك": "إما نكون أو لا نكون، هذه ليست قضية مجلس حسين لبيب فحسب، هذه قضية كل زملكاوي وكل من ينتمي لهذا النادي سواء داخله أو خارجه".

وأضاف: "على جماهير الزمالك الوفية الوقوف بجوار النادي، ليس بجوار أشخاص".

واختتم عضو مجلس الزمالك: "الأزمة ليست هينة والجميع يبذل اقصى ما لديه لمواجهة التحديات الداخلية قبل الخارجية، ولن ينجو الزمالك إلا بجماهيره وتكاتفها للمرور من هذه الغمة".

"ما زلنا بعيدين عن المستوى".. مدرب الزمالك يتحدث عن الصفقات الجديدة.. والكروت الصفراء

ولفرهامبتون يخاطب المصري هشام صفي للمرة الثانية - خاص

الزمالك عضو مجلس الزمالك أزمة الزمالك رامي نصوحي
