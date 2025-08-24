"الأزمة ليست هينة".. رسالة طارئة من عضو مجلس الزمالك للجماهير

كتب - محمد القرش:

ناشد رامي إبراهيم نصوحي عضو مجلس ادارة نادي الزمالك، جماهير القلعة البيضاء من أجل مساندة النادي خلال الفترة المقبلة.

وكتب نصوحي عبر حسابه الرسمي على منصة "فيسبوك": "إما نكون أو لا نكون، هذه ليست قضية مجلس حسين لبيب فحسب، هذه قضية كل زملكاوي وكل من ينتمي لهذا النادي سواء داخله أو خارجه".

وأضاف: "على جماهير الزمالك الوفية الوقوف بجوار النادي، ليس بجوار أشخاص".

واختتم عضو مجلس الزمالك: "الأزمة ليست هينة والجميع يبذل اقصى ما لديه لمواجهة التحديات الداخلية قبل الخارجية، ولن ينجو الزمالك إلا بجماهيره وتكاتفها للمرور من هذه الغمة".

