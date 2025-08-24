لقطات من مران الأهلي أمس (10)

القاهرة ـ مصراوي:

تشهد صفوف فريق الأهلي خلال مباراة غزل المحلة غياب 9 لاعبين لأسباب متنوعة بين الإصابة وووجهة النظر الفنية للمدرب الإسباني خوسيه ريبرو.

موعد مباراة الأهلي وغزل المحلة

ويستضيف الأهلي نظيره غزل المحلة عند السادسة من مساء يوم غد الإثنين ضمن منافسات الجولة الرابعة من الدوري.

ويستعرض مصراوي خلال السطور التالية وفقًا لمصدر بالجهاز الفني للأهلي اللاعبين الغائبين عن الفريق أمام غزل المحلة وأسباب الغياب:

إمام عاشور: يخضع لبرنامج تأهيلي بعد جراحة الترقوة.

مروان عطية: يخضع لبرنامج تأهيلي بعد جراحة الفتاق.

ياسين مرعي: الإصابة.

محمد شكري: الإصابة.

ياسر إبراهيم: الإصابة.

محمد هاني: إيقاف.

أحمد عبد القادر: استبعاد فني.

محمد عبد الله: استبعاد فني.

محمد سيحا: استبعاد فني.

وكان الأهلي قد استهل مشواره بالموسم الجاري من الدوري بالتعادل بهدفين لمثلهما مع نظيره موردن سبورت قبل الفوز في الجولة الثانية برباعية مقابل هدف.

اقرأ أيضًا:

"تواجد الشناوي".. قائمة الأهلي لمباراة غزل المحلة





"ريبيرو رافض".. خالد الغندور يكشف مخالفة الأهلي للوائح فيفا



