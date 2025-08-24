مباريات الأمس
لماذا خطف خوان ألفينا الأنظار من صفقات الزمالك؟

03:44 م الأحد 24 أغسطس 2025
كتب ـ مصطفى الجريتلي:

خطف خوان ألفينا الوافد البرازيلي على صفوف الزمالك خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية الأنظار من باق الصفقات التي أبرمها مسؤولو القلعة البيضاء وشاركت خلال منافسات الموسم الجاري من الدوري 2025/26.

الزمالك أبرم خلال فترة الانتقالات الصيفية عشر صفقات صيفية وهي: المهدي سليمان، الأنجولي شيكو بانزا، عمرو ناصر، أحمد شريف، الفلسطينيين آدم كايد وعدي الدباغ، المغربي عبدالحميد معالي، أحمد ربيع، محمد إسماعيل والبرازيلي خوان ألفينا.

ولم تشارك صفقتين فقط من العشرة خلال الموسم الجاري من الدوري وهما: حارس المرمى المهدي سليمان في ظل حجز محمد صبحي مقعده أساسيًا وجلوس محمد عواد بديلاً له ولاعب الوسط أحمد ربيع.

ومن بين 8 صفقات شارك على فترات بالموسم الجاري 2025/26 إلا أن الجناح البرازيلي كان الأبرز والأكثر قبولاً كرويًا لدى جماهير القلعة البيضاء.

الجناح البرازيلي كانت انطلاقته مع الزمالك كبديل خلال لزميله الفلسطيني عدي الدباغ خلال مباراة المقاولون العرب في الجولة الثانية من الدوري والتي انتهت بالتعادل السلبي.

موقع سوفا سكور العالمي المتخصص في مجال الإحصائيات منح اللاعب الشاب تقييم 7 من 10 عقب مباراة المقاولون العرب بعدما شارك 32 دقيقة سدد خلالها كرة على المرمى ونفذ 3 مراوغات ناجحة من أصل 4 قام بها.

ولمس الكرة 15 مرة داخل الملعب أرسلها لزملائه ثلاث مرات بدقة تمريرة 100%، كما فاز بـ 5 التحامات أرضية من أصل 6 فيما فقد الاستحواذ على الكرة 3 مرات ووقع مرة في مصيدة التسلل بينما حصل على مخالفتين.

وهي البداية التي جعلت المدير الفني للزمالك يانيك فيريرا للاعتماد عليه أساسيًا في مباراة الجولة الثالثة أمام مودرن سبورت قبل أن يتم استبداله بالدقيقة 77 بزميله أحمد شريف.

وخلال 77 دقيقة كافأ اللاعب الذي منحته منصة سوفا سكور التقييم الأعلى بين زملائه باللقاء 8.7 من 10 مدربه البرتغال فسجل هدفًا بعد مرور 12 دقيقة كما صنع الهدف الثاني لفريقه الذي سجله زميله الأنجولي شيكو بانزا.

الزمالك فاز على نظيره موردن سبورت بهدفين مقابل هدف ليتقاسم صدارة المسابقة مع المصري البورسعيدي.

ولمس ألفينا الكرة خلال مباراة موردن سبورت 35 مرة إذ قام بتمريرها لزملائه في الملعب 18 مرة بواقع 16 تمريرة صحيحة بدقة 89%، كما أرسل تمريرتين مفتاحيتين لزملائه ولكن لم يتم استغلالهما.

وسدد الجناح البرازيلي كرتين على المرمى فيما أهدر فرصة خطيرة وأرسل كرتين طوليتين صحيحتين بدقة 100% بينما فاز بـ 4 التحامات أرضية من أصل 8 وخسر الكرة 9 مرات.

اقرأ أيضًا:

"ده الواقع وبلاش نظرية المؤامرة".. شوبير يصدم جماهير الزمالك بشأن أرض أكتوبر

"ده الواقع وبلاش نظرية المؤامرة".. شوبير يصدم جماهير الزمالك بشأن أرض أكتوبر

خوان ألفينا الزمالك صفقات الزمالك أرقام صفقات الزمالك
