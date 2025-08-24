مباريات الأمس
وزير الرياضة ومحافظ بورسعيد يتابعان معدلات تنفيذ استاد المصري ببورسعيد

03:13 م الأحد 24 أغسطس 2025
  عرض 4 صورة
  • عرض 4 صورة
    ستاد المصري البورسعيدي
  • عرض 4 صورة
    وزير الرياضة ومحافظ بورسعيد يتابعان معدلات تنفيذ استاد المصري ببورسعيد
  • عرض 4 صورة
    وزير الرياضة ومحافظ بورسعيد يتابعان معدلات تنفيذ استاد المصري ببورسعيد
كتب ـ مصطفى الجريتلي:

عقد وزير الشباب والرياضة أشرف صبحي اجتماعًا اليوم الأحد مع اللواء أ.ح محب حبشي محافظ بورسعيد، محمود حسين رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، كامل أبو علي رئيس النادي المصري، عبر الفيديو كونفرانس، وبحضور مسئولي شركة وادي النيل للمقاولات، المنفذة لمشروع استاد المصري بمحافظة بورسعيد

وجاء الاجتماع، بحسب بيان رسمي صادر عن وزارة الشباب والرياضة، عقب الجلسة لمتابعة معدلات التنفيذ والوقوف على آخر المستجدات الخاصة بالأعمال الجارية داخل المشروع، والذي يتم تنفيذه وفق توجيهات رئيس الجمهورية.

واستعرض مسئولو شركة وادي النيل، خلال الاجتماع، الموقف التنفيذي للمشروع، وكافة الأعمال الإنشائية الجارية، بالإضافة إلى ما تم الانتهاء منه وفق الجدول الزمني المحدد.

وأوضح أشرف صبحي، أن استاد المصري ببورسعيد، يتم تنفيذه وفق أعلى المعايير الإنشائية والتصميمات الحديثة ليكون صرحاً رياضياً متكاملاً، يعكس مكانة النادي وتاريخه الكبير، ويدعم خطط الدولة في تطوير البنية التحتية الرياضية.

ستاد المصري البورسعيدي المصري البورسعيدي وزارة الشباب والرياضة أشرف صبحي
