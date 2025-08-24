"كارثة ومش عارف هيقول إيه".. شوبير يكشف ما يحدث لـ عبدالقادر في الأهلي

كتب- محمد خيري:

كشف الإعلامي أحمد شوبير، تطورات موقف أحمد عبدالقادر، لاعب الفريق الأول للنادي الأهلي، وعدم مشاركته حتى الآن في التدريبات الجماعية.

قال أحمد شوبير، في برنامجه الإذاعي: "الحقيقة أن أحمد عبد القادر لم يشارك في تدريبات الأهلي الجماعية حتى الآن، وما تردد عن عكس ذلك غير صحيح".

وأكمل: "لا أعرف سبب استبعاده من التدريبات الجماعية، ومن حق أحمد عبد القادر يتمرن مع اللاعبين، بل الأغرب إنه لو غاب يوم واحد بيتخصم له وفقًا لعقده".

وأوضح: "اللاعب بيروح التمرين بالغصب علشان الخصم، لذلك لا بد أن يشارك في المران الجماعي، واللاعب يتبقى في عقده موسم واحد ومن حقه في يناير التوقيع لأي ناد، ويوم 30 مايو من المؤكد أنه سيرحل".

وأكمل: "عندما يوقع أحمد عبدالقادر، لأي نادي داخل مصر أو خارجها، خاصة مع اهتمام الزمالك وبيراميدز الكبير بضمه، هل لما يتكلم هيقول إيه وإزاي؟".

وأضاف: "هل استبعاد أحمد عبد القادر من التدريبات سببه التطاول على مدرب؟ أو هجومه على النادي أو مجلس الإدارة؟، الحقيقة أنا لم أسمع عن أي مشكلة أو أزمة".

وأردف: "هل بعد رحيله لو اللاعب اشتكى أو عاتب هيقدر حد يلومه أنه فضل سنة مش بيتمرن؟، وهقولكم أن عبد القادر بيروح النادي كل يوم يتمرن في الجيم من غير أي مدرب، وأصبح مثل الموظف بيروح علشان يمضي، ولاعب الكرة لما بيتحول إلى موظف بيكون كارثة".

واختتم تصريحاته: "أحمد عبد القادر هو موظف عند الأهلي، لكن مش بيشتغل ولا أعرف المانع من خوضه التدريبات حتى هذه اللحظة"..