"عودة الشناوي".. قائمة بيراميدز لمواجهة بتروجيت في بطولة الدوري

أعلن الكرواتي كرونوسلاف يوريسيتش المدير الفني لفريق بيراميدز، عن قائمة فريقه، لمواجهة بتروجيت، في إطار منافسات بطولة الدوري المصري "دوري نايل".

ويلاقي فريق بيراميدز نظيره بتروجت، اليوم السبت على ستاد بتروسبورت، في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، في اللقاء المؤجل بين الفريقين من الجولة العاشرة بالمسابقة.

وشهدت قائمة بيراميدز للقاء، عودة حارس مرمى الفريق أحمد الشناوي، بعد غيابه عن مباراة الفريق الماضية أمام كهرباء الإسماعيلية في الدوري.

وجاءت قائمة بيراميدز للقاء كالتالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي، محمود جاد وزياد هيثم

خط الدفاع: محمود مرعي، علي جبر، أحمد سامي، طارق علاء، محمد الشيبي، محمد حمدي، كريم حافظ، عبد الرحمن جودة وأسامة جلال

خط الوسط: أحمد توفيق، محمود دونجا، مهند لاشين، عبد الرحمن مجدي، أحمد عاطف قطة، مصطفى زيكو، محمد رضا بوبو ومصطفى فتحي

خط الهجوم: فيستون ماييلي ودودو الجباس

ترتيب بيراميدز في الدوري

ويدخل بيراميدز اللقاء وهو يحتل المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري المصري، برصيد 26 نقطة، جمعهم من 11 مباراة خاضهم بالمسابقة، فيما يأتي بتروجيت في المركز التاسع برصيد 18 نقطة جمعهم من 13 مباراة بالمسابقة.

