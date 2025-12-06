محمد شوقي يكشف سببًا صادمًا لرفضه عرض الزمالك

"لم أتخيل زعل الجمهور".. محمد شوقي يكشف موقفه عند رحيله عن الجهاز الفني

كتب ـ مصطفى الجريتلي:

كشف إبراهيم حسن، مدير منتخب مصر، عن أول قرار لهم بعد قرعة منافسات كأس العالم 2026.

قرعة كأس العالم 2026

وأسفرت قرعة كأس العالم 2026 عن وقوع منتخب مصر في مجموعة تضم: بلجيكا، ، إيران، نيوزيلندا.

وأشار إبراهيم حسن في تصريحات لقناة النهار مساء أمس الجمعة، إلى أنهم خاطبوا أكثر من اتحاد عالمي لمواجهة منتخباتهم وديًا قبل كأس العالم 2026 مثل أمريكا، ألمانيا وإسبانيا.

وأوضح مدير منتخب مصر إلى أن المفارقة كانت أنهم تواصلوا مع منتخب إيران لمواجهته وديًا ولكن ألغوا الفكرة بعد القرعة كونهما بالمجموعة ذاتها.

موعد بطولة كأس العالم 2026

ومن المقرر أن تُقام منافسات بطولة كأس العالم 2026 خلال الفترة من 11 يونيو إلى 19 يوليو 2026.

اقرأ أيضًا:

قنبلة وألعاب نارية تتسبب في هروب الحكم واللاعبون من المباراة.. ماذا حدث؟

"سعيد لرؤية صلاح ولا نخاف أحد".. أول تعليق من مدرب بلجيكا على مواجهة مصر في كأس العالم