إعلان

"ألغينا الفكرة".. إبراهيم حسن يكشف أول قرار لهم بعد قرعة كأس العالم 2026

كتب : مصطفى الجريتلي

06:06 ص 06/12/2025
  • عرض 7 صورة
  • عرض 7 صورة
    وصول حسام حسن و الدرندلي إلى مقر حفل سحب قرعة كأس العالم 2026
  • عرض 7 صورة
    لقطات من قرعة كأس العالم 2026 (1)
  • عرض 7 صورة
    لقطات من قرعة كأس العالم 2026 (3)
  • عرض 7 صورة
    لقطات من قرعة كأس العالم 2026 (2)
  • عرض 7 صورة
    قرعة كأس العالم للأندية
  • عرض 7 صورة
    قرعة كأس العالم 2026

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كتب ـ مصطفى الجريتلي:

كشف إبراهيم حسن، مدير منتخب مصر، عن أول قرار لهم بعد قرعة منافسات كأس العالم 2026.

قرعة كأس العالم 2026

وأسفرت قرعة كأس العالم 2026 عن وقوع منتخب مصر في مجموعة تضم: بلجيكا، ، إيران، نيوزيلندا.

وأشار إبراهيم حسن في تصريحات لقناة النهار مساء أمس الجمعة، إلى أنهم خاطبوا أكثر من اتحاد عالمي لمواجهة منتخباتهم وديًا قبل كأس العالم 2026 مثل أمريكا، ألمانيا وإسبانيا.

وأوضح مدير منتخب مصر إلى أن المفارقة كانت أنهم تواصلوا مع منتخب إيران لمواجهته وديًا ولكن ألغوا الفكرة بعد القرعة كونهما بالمجموعة ذاتها.

موعد بطولة كأس العالم 2026

ومن المقرر أن تُقام منافسات بطولة كأس العالم 2026 خلال الفترة من 11 يونيو إلى 19 يوليو 2026.

اقرأ أيضًا:

قنبلة وألعاب نارية تتسبب في هروب الحكم واللاعبون من المباراة.. ماذا حدث؟

"سعيد لرؤية صلاح ولا نخاف أحد".. أول تعليق من مدرب بلجيكا على مواجهة مصر في كأس العالم

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

كأس العالم 2026 كوميك مجموعة مصر في كأس العالم 2026 إبراهيم حسن منتخب مصر منتخب إيران

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

"رفقة بلجيكا".. مجموعة مصر في كأس العالم 2026
إجراء لأول مرة.. نائب وزير التعليم يكشف لمصراوي مفاجأة بشأن الثانوية العامة
- بالتردد.. قناة مجانية تنقل قرعة كأس العالم 2026 بمشاركة مصر