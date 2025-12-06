إعلان

محمد شوقي يكشف سببًا صادمًا لرفضه عرض الزمالك

كتب : مصطفى الجريتلي

05:00 ص 06/12/2025
كتب ـ مصطفى الجريتلي:

كشف محمد شوقي لاعب الأهلي السابق سبب فشل انتقاله لصفوف نادي الزمالك قبل أن ينضم لصفوف القلعة الحمراء.

وقال شوقي خلال حلوله ضيفًا ببرنامج "الناظر مع شوبير" مساء أمس الجمعة:"تلقيت عرضًا من نادي الزمالك قبل الانضمام لصفوف الأهلي كنت في منتخب الشباب ولكن لاعبو الزمالك (قالوا لي متجيش)".

وتطرق شوقي لموقفه من العمل بالنادي المصري البورسعيدي بقوله:"تم عرض العمل عليا بالمصري ولكن جاء ذلك في وقت كنت في قطر للحصول على دورة A التدريبية وكان لابد أن استمر لكن علاقتي جيدة مع مسؤولي النادي".

محمد شوقي كان قد تم تصعيده للفريق الأول بالنادي المصري البورسعيدي بموسم 2001/2000 قبل أن يرحل بالانتقالات الصيفية لموسم 2003/2004 لصفوف الأهلي.

محمد شوقي الأهلي الزمالك المصري البورسعيدي

