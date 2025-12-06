"لم أتخيل زعل الجمهور".. محمد شوقي يكشف موقفه عند رحيله عن الجهاز الفني

خاض منتخب مصر الثاني تحت قيادة مدربه حلمي طولان مرانه الختامي للتحضير لمباراة الإمارات.

موعد مباراة منتخب الإمارات ومصر في كأس العرب 2025

ويلتقي منتخب مصر نظيره الإماراتي عند 08:30 مساء اليوم السبت ضمن منافسات الجولة الثانية من كأس العرب على استاد لوسيل بالعاصمة القطرية الدوحة.

وأدى اللاعبون مرانًا خفيفًا مساء يوم أمس الجمعة، تجنبًا للإجهاد إذ ركز الجهاز الفني على مراجعة التعليمات الفنية المقرر تنفيذها أمام نظيره الإماراتي، وواجبات كل لاعب خلال اللقاء وسرعة التحول من الدفاع للهجوم والعكس.

وطالب طولان، لاعبيه بالفوز بالنقاط الثلاث، وضرورة التعامل بجدية مع الفرص التهديفية ومحاولة التسجيل المبكر لتصدير الارتباك للمنافس مع الحفاظ على تأدية الواجبات الدفاعية، محذرا من قوة المنتخب الإماراتي الذى يملك حلولا كثيرة.

وخلد اللاعبون بعد ذلك للراحة بغرفهم عقب نهاية المران لمتابعة قرعة كأس العالم 2026.

قرعة كأس العالم 2026

وأسفرت قرعة كأس العالم 2026 عن وقوع منتخب مصر في مجموعة تضم: بلجيكا، ، إيران، نيوزيلندا.

يذكر أن منتخب مصر قد استهل مشواره في النسخة الجارية من كأس العرب بالتعادل بهدف لمثله مع نظيره الكويتي.

ترتيب منتخب مصر في كأس العرب

ويحتل منتخب مصر قبل المباراة المركز الثالث بجدول ترتيب مجموعته برصيد نقطة فيما يحتل المنتخب الإماراتي المركز الرابع جدول المجموعة بدون نقاط.

اقرأ أيضًا:

"سعيد لرؤية صلاح ولا نخاف أحد".. أول تعليق من مدرب بلجيكا على مواجهة مصر في كأس العالم

7 صور لزوجة محمد عواد داخل راديو الزمالك