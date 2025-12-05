كتب ـ مصطفى الجريتلي:

لا يتفق خالد الدرندلي، نائب رئيس اتحاد الكرة، مع الرأي الذي يشير إلى أن مجموعة منتخب مصر بكأس العالم 2026.

مجموعة مصر في كأس العالم 2026

وأوقعت قرعة كأس العالم 2026 منتخب مصر في مجموعة تضم منتخبات: نيوزيلندا، بلجيكا ومصر.

وقال خالد الدرندلي، في تصريحات صحفية عقب القرعة التي أقيمت مساء اليوم الجمعة:"رأيت ردود الفعل التي تقول إن المجموعة سهلة ولكن المنافسة ستكون قوية للغاية".

وأضاف نائب رئيس اتحاد الكرة في تصريحات لقناة "أم بي سي مصر":"بلجيكا منافس صعب، وإيران ليست ضعيفة، ما نحتاجه هو بذل أقصى جهد لدينا لنحقق أهدافنا ولكن في الوقت ذاته مجموعتنا أفضل من مجموعات أخرى في البطولة".

وتابع:"لكن لا يجب أن نتحدث عن استسهال للمنتخبات أو أن مهمتنا سهلة بل نريد تخطي دور المجموعات والوصول إلى الأدوار الأخرى، وهذا ليس صعبًا، مباراتنا الافتتاحية ضد بلجيكا".

وأردف الدرندلي:"أخبرت حسام حسن إننا فزنا على بلجيكا وديًا منذ فترة والمباراة الافتتاحية في أي بطولة تكون مهمة ونحن نملك جيلاً مميزًا للغاية".

وأتم نائب رئيس اتحاد الكرة تصريحاته بقوله:"لا يجب الحديث عن مستقبل الجهاز الفني بعد البطولة الأفريقية، لا نريد إحباطهم".

