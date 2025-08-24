مباريات الأمس
"لبيب قالي متتكلمش هفاجئ الجماهير".. فينجادا يفجر مفاجأة حول مفاوضات الزمالك

10:11 ص الأحد 24 أغسطس 2025

حسين لبيب رئيس نادي الزمالك

كتب- محمد خيري:

كشف البرتغالي نيلو فينجادا مدرب الزمالك السابق، عن تفاصيل مفاوضات الأبيض معه في الفترة الماضية.

وقال فينجادا في تصريحات مع الإعلامية سهام صالح لبرنامج الكلاسيكو على قناة أون: "بالفعل نادي الزمالك فاوضني وكان المرتب أقل مما يحصل عليه أي مدرب".

واضاف: "لا اريد ان افسح عن المرتب ولكني أقول أنه كان أقل مما حصلت عليه في عام 2004، وكنت أريد خدمة الزمالك وتصعيد لاعبين ناشئين وتوفير النفقات المالية مثلما يحدث مع الإسماعيلي والاتحاد وغيرهم".

وواصل: "كنت أتحدث بشكل مباشر مع حسين لبيب رئيس النادي هي أزمتي الحقيقية، والتي أحزنتني".

وتابع: "حسين لبيب طالبني في هذا التوقيت، بعدم الحديث عن مفاوضات الزمالك وأخبرني أنه يريد أن يقدم مفاجأة لجماهير الزمالك

وأوضح: "وقت ما تحدث معي الزمالك كان يتولى القيادة المدرب الكولومبي اوسوريو، ولكن فجأة توقف كل شيء دون أي مبرر أو حتى توضيح لي ما يحدث".

وأكمل: "كان هناك مشكلة مع سبورتينج لشبونة والزمالك بسبب الغرامة المالية على شيكابالا وتدخلت وتحدثت مع نادي لشبونة وحاولت أن يدفع نادي الزمالك مبلغ مليون ونصف دولار فقط لأن المبلغ كان اكبر من كدا بكتير".

وأختتم تصريحاته: "كنت أتابع بحكم عملي مدير فني لاتحاد الكرة اللاعبين الشباب والصغار في الأندية وهذا عملي وكنت اريد استفادة الزمالك لهذا الأمر".

الزمالك فينجادا نادي الزمالك حسين لبيب أخبار الزمالك
