الدوري المصري

الجونة

- -
21:30

وادي دجلة

الدوري المصري

المصري

- -
21:30

الإسماعيلي

الدوري المصري

الزمالك

- -
21:30

الاتحاد السكندري

كأس الاتحاد الإنجليزي

وولفرهامبتون

- -
22:00

ليفربول

الدوري الفرنسي

باريس سان جيرمان

- -
21:45

موناكو

جميع المباريات

بعد الفوز على المقاولون العرب.. موعد مباراة الأهلي المقبلة

كتب : محمد عبد السلام

11:50 م 05/03/2026
نجح النادي الأهلي في تحقيق الفوز على نظيره المقاولون العرب بنتيجة 3-1، في المباراة التي جمعت بينهما اليوم الخميس، ضمن مواجهات الجولة الحادية والعشرين في الدوري المصري.

موعد مباراة الاهلي وطلائع الجيش في الدوري المصري

من المقرر أن يلاقي النادي الأهلي نظيره طلائع الجيش في المباراة المقبلة، يوم الاثنين الموافق 9 مارس، ضمن منافسات الجولة المؤجلة من الأسبوع الخامس عشر بالدوري المصري.

تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة التاسعة والنصف مساء، وتقام المباراة على ستاد الكلية الحربية.

ترتيب الأهلي في الدوري المصري

يدخل النادي الأهلي المباراة وهو يحتل المركز الثالث برصيد 40 نقطة، بينما يدخل فريق طلائع الجيش المباراة وهو يحتل المركز الخامس عشر برصيد 19 نقطة.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

موعد مباراة الأهلي المقبلة الأهلي

