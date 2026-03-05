"إصابة في البداية وهدف".. ملخص شوط الأهلي والمقاولون العرب الأول في الدوري

نجح النادي الأهلي في تحقيق الفوز على نظيره المقاولون العرب بنتيجة 3-1، في المباراة التي جمعت بينهما اليوم الخميس، ضمن مواجهات الجولة الحادية والعشرين في الدوري المصري.

موعد مباراة الاهلي وطلائع الجيش في الدوري المصري

من المقرر أن يلاقي النادي الأهلي نظيره طلائع الجيش في المباراة المقبلة، يوم الاثنين الموافق 9 مارس، ضمن منافسات الجولة المؤجلة من الأسبوع الخامس عشر بالدوري المصري.

تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة التاسعة والنصف مساء، وتقام المباراة على ستاد الكلية الحربية.

ترتيب الأهلي في الدوري المصري

يدخل النادي الأهلي المباراة وهو يحتل المركز الثالث برصيد 40 نقطة، بينما يدخل فريق طلائع الجيش المباراة وهو يحتل المركز الخامس عشر برصيد 19 نقطة.