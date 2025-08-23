مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري الإنجليزي

أرسنال

5 0
19:30

ليدز يونايتد

الدوري الإسباني

اتلتيكو مدريد

1 1
20:30

إلتشي

الدوري الإسباني

ليفانتي

- -
22:30

برشلونة

الدوري الإيطالي

ميلان

- -
21:45

كريمونيسي

جميع المباريات

إعلان

التعادل يحسم مباراة أسوان وبلدية المحلة في دوري المحترفين

08:43 م السبت 23 أغسطس 2025

نادى أسوان

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

القاهرة - مصراوي

استهل نادي أسوان مبارياته بالموسم الجديد 2025/26 أمام فريق بلدية المحلة اليوم السبت الموافق 23 أغسطس، في دوري المحترفين.

وحسم التعادل الإيجابي مباراة أسوان وبلدية المحلة بنتيجة 2-2، ضمن مواجهات الجولة الأولى من دوري المحترفين المصري.

وبهذا الفوز، حصد كلا من الفريقين نقطة واحدة في أول مواجهة لهم بدوري المحترفين.

ومن المقرر أن يلاقي فريق أسوان نظيره بروكسي في المباراة المقبلة، بينما يواجه بلدية المحلة منافسه طنطا في اللقاء المقبل.

اقرأ أيضًا:

الداخلية يستهل مشواره بالفوز على ديروط في دوري المحترفين

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

أسوان دوري المحترفين أسوان وبلدية المحلة بلدية المحلة
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان