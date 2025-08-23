التعادل يحسم مباراة أسوان وبلدية المحلة في دوري المحترفين

القاهرة - مصراوي

استهل نادي أسوان مبارياته بالموسم الجديد 2025/26 أمام فريق بلدية المحلة اليوم السبت الموافق 23 أغسطس، في دوري المحترفين.

وحسم التعادل الإيجابي مباراة أسوان وبلدية المحلة بنتيجة 2-2، ضمن مواجهات الجولة الأولى من دوري المحترفين المصري.

وبهذا الفوز، حصد كلا من الفريقين نقطة واحدة في أول مواجهة لهم بدوري المحترفين.

ومن المقرر أن يلاقي فريق أسوان نظيره بروكسي في المباراة المقبلة، بينما يواجه بلدية المحلة منافسه طنطا في اللقاء المقبل.

