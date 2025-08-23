مباريات الأمس
الداخلية يستهل مشواره بالفوز على ديروط في دوري المحترفين

08:02 م السبت 23 أغسطس 2025

nادي الداخلية

القاهرة - مصراوي

حقق نادي الداخلية الفوز على نظيره ديروط بنتيجة 2-0، في اللقاء الذي جمعهما اليوم السبت الموافق 23 أغسطس، ضمن منافسات الجولة الأولى من دوري المحترفين المصري لموسم 2025/2026.

وبهذا الفوز، حصد الداخلية أول ثلاث نقاط في مشواره بالبطولة، بينما خسر فريق ديروط اول ثلاثة نقاط له في دوري المحترفين.

ومن المقرر أن يلاقي فريق الداخلية نظيره المصرية للاتصالات في المباراة المقبلة، بينما يواجه فريق ديروط نظيره مالية كفر الزيات في المباراة المقبلة.

الداخلية ديروط دوري المحترفين الداخلية وديروط المصرية للاتصالات مالية كفر الزيات
