حسام عرفات: "أبي كان يعمل سائقًا.. وتعرض لجلطة بسبب الحسد"

كتبت-هند عواد:

كشف حسام عرفات، لاعب الزمالك ووادي دجلة السابق، عن معاناته مع "الحسد" بعد انتقاله من المنصورة إلى الزمالك.

وقال حسام عرفات في تصريحات عبر بودكاست "جول كاست": "في 2008، الزمالك اشتراني من المنصورة بـ500 ألف جنيه. والدي، الذي كان يرفض لعبي لكرة القدم، بدأ يهتم بي بعدها، لكنني كنت أحبه جدًا. حتى أنني كنت أعمل معه وأنا في الصف الثالث الابتدائي؛ هو كان سائقًا، وكنت أساعده وأعمل معه (تبّاع) للحصول على الأجرة. وعندما رزقني الله بالمال، اشتريت له سيارة عمل عليها فترة، وبعدها اشتغل سائقًا لمستشار هنا في القاهرة".

وأضاف: "والدي تعب جدًا معنا، وبعد لعبي في الزمالك أردت راحته. حصلت على مقدم جيد، وبنيت الدور الثاني والثالث، بينما كان نادي المنصورة قد بنى الدور الأول مقابل أول عقد لي مع الفريق. لكن المشكلة في الأرياف هي الحسد؛ بدأ الناس يتحدثون أنني بنيت الدور الثالث وأن والدي لديه سيارة. في نفس العام أصيب بجلطة في المخ".

واختتم عرفات: "كنت في معسكر منتخب مصر، وعندما عدت إلى المنزل وجدت أبي لا يتحرك ويبكي. كانت أصعب لحظة في حياتي. من شدة صدمتي برؤية والدي بهذا الوضع، تركت المكافأة التي حصلت عليها من المنتخب، وأخبرت أهلي أنني لا أريد شيئًا سوى أن يعود أبي كما كان. بعدها غادرت المنزل إلى صديقي في قرية مجاورة".