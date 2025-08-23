مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري الإنجليزي

بيرنلي

0 0
17:00

سندرلاند

الدوري الإنجليزي

برينتفورد

1 0
17:00

أستون فيلا

الدوري الإنجليزي

أرسنال

- -
19:30

ليدز يونايتد

الدوري الإسباني

اتلتيكو مدريد

- -
20:30

إلتشي

الدوري الإسباني

ليفانتي

- -
22:30

برشلونة

الدوري الفرنسي

ليون

- -
22:05

ميتز

جميع المباريات

إعلان

حسام عرفات: "أبي كان يعمل سائقًا.. وتعرض لجلطة بسبب الحسد"

04:46 م السبت 23 أغسطس 2025
  • عرض 8 صورة
  • عرض 8 صورة
    حسام عرفات لاعب أسوان السابق
  • عرض 8 صورة
    حسام عرفات لاعب الزمالك السابق
  • عرض 8 صورة
    حسام عرفات لاعب الزمالك السابق (4)
  • عرض 8 صورة
    حسام عرفات لاعب الزمالك السابق
  • عرض 8 صورة
    حسام عرفات لاعب إنبي السابق
  • عرض 8 صورة
    حسام عرفات لاعب الزمالك السابق (6)
  • عرض 8 صورة
    حسام عرفات لاعب الزمالك السابق (3)
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتبت-هند عواد:

كشف حسام عرفات، لاعب الزمالك ووادي دجلة السابق، عن معاناته مع "الحسد" بعد انتقاله من المنصورة إلى الزمالك.

وقال حسام عرفات في تصريحات عبر بودكاست "جول كاست": "في 2008، الزمالك اشتراني من المنصورة بـ500 ألف جنيه. والدي، الذي كان يرفض لعبي لكرة القدم، بدأ يهتم بي بعدها، لكنني كنت أحبه جدًا. حتى أنني كنت أعمل معه وأنا في الصف الثالث الابتدائي؛ هو كان سائقًا، وكنت أساعده وأعمل معه (تبّاع) للحصول على الأجرة. وعندما رزقني الله بالمال، اشتريت له سيارة عمل عليها فترة، وبعدها اشتغل سائقًا لمستشار هنا في القاهرة".

وأضاف: "والدي تعب جدًا معنا، وبعد لعبي في الزمالك أردت راحته. حصلت على مقدم جيد، وبنيت الدور الثاني والثالث، بينما كان نادي المنصورة قد بنى الدور الأول مقابل أول عقد لي مع الفريق. لكن المشكلة في الأرياف هي الحسد؛ بدأ الناس يتحدثون أنني بنيت الدور الثالث وأن والدي لديه سيارة. في نفس العام أصيب بجلطة في المخ".

واختتم عرفات: "كنت في معسكر منتخب مصر، وعندما عدت إلى المنزل وجدت أبي لا يتحرك ويبكي. كانت أصعب لحظة في حياتي. من شدة صدمتي برؤية والدي بهذا الوضع، تركت المكافأة التي حصلت عليها من المنتخب، وأخبرت أهلي أنني لا أريد شيئًا سوى أن يعود أبي كما كان. بعدها غادرت المنزل إلى صديقي في قرية مجاورة".

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

حسام عرفات الزمالك وادي دجلة والد حسام عرفات ابن حسام عرفات
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان