حسام عرفات: "بيتنا كان من غير سقف.. ووقعت أول عقد في حياتي مقابل بنائه"

تحدث حسام عرفات، لاعب الزمالك ووادي دجلة السابق، عن بداية مسيرته في كرة القدم، مشيرًا إلى أنه بدأ اللعب دون علم والده.

وقال حسام عرفات في تصريحات عبر بودكاست "جول كاست": "بدأت لعب الكرة في المنصورة، وكان عمري 10 أعوام، والدي لم يكن يعرف، ولم يتخيل أنني سأصبح لاعبًا، والدتي وخالي كانا يسافران معي لحضور التمرين من وراء والدي".

وأضاف: "والدي عرف بعد سنتين، وكنت طفلًا مشاغبًا (ملهوش في التعليم)، كل يوم في مشكلة، وبالعب حافي حتى شاهدني شخص في المدرسة وقال لي: تعالى المنصور، وكنت أمشي في القرية حافيًا، ولعبت في المنصورة ووقعت عقدًا وأنا عندي 14 سنة، كابتن محمد ربيع، رئيس النادي، قال لي: هتمضي؟ قلت له: مش عايز عقد ولا فلوس، عايزكم تبنوا البيت".

واختتم عرفات: "بيتنا مكنش فيه سقف، كان من (قش)، زي أغلب البيوت في القرى والأرياف. ولما كان الجو يمطر كنا نخاف البيت يغرق، نادي المنصورة وافق وبنوا لي الدور الأول".

