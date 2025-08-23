أول صورة لسيارة حارس مرمى الأهلي بعد تعرضه لحادث سير

نشر محمد سيحا حارس مرمى النادي الأهلي، صورة سيارته بعد تعرضه لحادث سير صباح اليوم السبت، وبدت متحطمة من الجزء الأمامي.

وتعرض محمد سيحا لحادث سير، ونشر صورة السيارة عبر خاصية "القصص القصيرة" بحسابه الرسمي على موقع "إنستجرام"، وكتب: "الحمدلله على فضله وستره وكرمه".

جدير بالذكر أن الأهلي خاض تدريباته الجماعية، أمس الجمعة، على ملعب مختار التتش بمقر الجزيرة، في إطار استعدادات الفريق لخوض مباراة غزل المحلة، يوم الإثنين المقبل، في الجولة الرابعة من الدوري المصري.

