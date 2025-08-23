مباريات الأمس
أول صورة لسيارة حارس مرمى الأهلي بعد تعرضه لحادث سير

12:02 م السبت 23 أغسطس 2025
    محمد الشناوي ومحمد سيحا
    محمد سيحا حارس مرمى الأهلي يتعرض لحادث سير
    محمد سيحا
    محمد سيحا لاعبا للنادي الأهلي (4)
    محمد سيحا لاعبا للنادي الأهلي (6)
    محمد سيحا لاعبا للنادي الأهلي (3)
    محمد سيحا لاعبا للنادي الأهلي (2)
    محمد سيحا لاعبا للنادي الأهلي (5)
    محمد سيحا لاعبا للنادي الأهلي (1)
    محمد سيحا
    محمد سيحا
    محمد سيحا
    محمد سيحا من جلسة منتخب مصر الأولمبي
    محمد سيحا حارس المقاولون العرب ومنتخب مصر الأولمبي
نشر محمد سيحا حارس مرمى النادي الأهلي، صورة سيارته بعد تعرضه لحادث سير صباح اليوم السبت، وبدت متحطمة من الجزء الأمامي.

وتعرض محمد سيحا لحادث سير، ونشر صورة السيارة عبر خاصية "القصص القصيرة" بحسابه الرسمي على موقع "إنستجرام"، وكتب: "الحمدلله على فضله وستره وكرمه".

أول صورة لسيارة حارس مرمى الأهلي

جدير بالذكر أن الأهلي خاض تدريباته الجماعية، أمس الجمعة، على ملعب مختار التتش بمقر الجزيرة، في إطار استعدادات الفريق لخوض مباراة غزل المحلة، يوم الإثنين المقبل، في الجولة الرابعة من الدوري المصري.

