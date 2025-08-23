ماذا ينتظر كهربا حال إتمام انتقاله لصفوف القادسية الكويتي؟

أفادت مصدر بإتمام اللاعب المصري محمود عبد المنعم "كهربا" الاتفاق مع مسؤولي نادي القادسية الكويتي للانضمام لصفوفهم خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية بعد رحيله عن الاتحاد الليبي.

وأشار المصدر ذاته في تصريحات خاصة لمصراوي اليوم السبت إلى أن اللاعب صاحب الـ 31 عاماً قد أتم الاتفاق مع مسؤولي النادي الكويتي لارتداء قميص فريقهم لمدة موسم 2025/26.

فريق القادسية يخوض خلال الفترة الجارية معسكرًا في دولة تركيا إذ سيخوض مباراة ودية عصر اليوم السبت أمام نظيره سترة البحريني ضمن تحضيراته للموسم الجديد.

وهنا حال إتمام كهربا لإجراءات الانتقال بصورة رسمية ستكون البداية بالانتظام بالمعسكر الخارجي بالأيام المتبقية منه لبداية الدخول في أجواء الفريق.

وستكون المحطة الثانية لكهربا مع الفريق الذي أنهى الموسم الماضي بالمركز الثالث بجدول ترتيب الدروي الكويتي هي معسكر إعداد داخلي لبداية الموسم الجديد 2025/26.

وكان الاتحاد الكويتي قد حدد يوم 12 سبتمبر المقبل موعدًا لبداية منافسات الموسم الجديد من الدوري المحلي الممتاز.

المباراة الأولى لفريق القادسية ستكون يوم 12 أمام نظيره النصر الذي أنهى الموسم الماضي وصيفًا للمجموعة الثانية من الدوري