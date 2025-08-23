مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري الإنجليزي

بيرنلي

- -
17:00

سندرلاند

الدوري الإنجليزي

برينتفورد

- -
17:00

أستون فيلا

الدوري الإنجليزي

أرسنال

- -
19:30

ليدز يونايتد

الدوري الإسباني

اتلتيكو مدريد

- -
20:30

إلتشي

الدوري الإسباني

ليفانتي

- -
22:30

برشلونة

الدوري الفرنسي

ليون

- -
22:05

ميتز

جميع المباريات

إعلان

ماذا ينتظر كهربا حال إتمام انتقاله لصفوف القادسية الكويتي؟

10:55 ص السبت 23 أغسطس 2025

كهربا

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

أفادت مصدر بإتمام اللاعب المصري محمود عبد المنعم "كهربا" الاتفاق مع مسؤولي نادي القادسية الكويتي للانضمام لصفوفهم خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية بعد رحيله عن الاتحاد الليبي.

وأشار المصدر ذاته في تصريحات خاصة لمصراوي اليوم السبت إلى أن اللاعب صاحب الـ 31 عاماً قد أتم الاتفاق مع مسؤولي النادي الكويتي لارتداء قميص فريقهم لمدة موسم 2025/26.

فريق القادسية يخوض خلال الفترة الجارية معسكرًا في دولة تركيا إذ سيخوض مباراة ودية عصر اليوم السبت أمام نظيره سترة البحريني ضمن تحضيراته للموسم الجديد.

وهنا حال إتمام كهربا لإجراءات الانتقال بصورة رسمية ستكون البداية بالانتظام بالمعسكر الخارجي بالأيام المتبقية منه لبداية الدخول في أجواء الفريق.

وستكون المحطة الثانية لكهربا مع الفريق الذي أنهى الموسم الماضي بالمركز الثالث بجدول ترتيب الدروي الكويتي هي معسكر إعداد داخلي لبداية الموسم الجديد 2025/26.

وكان الاتحاد الكويتي قد حدد يوم 12 سبتمبر المقبل موعدًا لبداية منافسات الموسم الجديد من الدوري المحلي الممتاز.

المباراة الأولى لفريق القادسية ستكون يوم 12 أمام نظيره النصر الذي أنهى الموسم الماضي وصيفًا للمجموعة الثانية من الدوري

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

كهربا القادسية الكويتي الاتحاد الليبي
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان