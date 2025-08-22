مصدر يكشف لمصراوي حقيقة تولي أسامة هلال مديرا للتعاقدات بالأهلي

كتب - يوسف محمد:

قرر مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، تكليف رئيس لجنة الإسكاوتنج بالنادي أسامة هلال، بتولي منصب مدير التعاقدات بالنادي بشكل مؤقت خلال الفترة المقبلة، خلفا لمروان النائب.

وأكد مصدر في تصريحات خاصة لمصراوي، أن هلال سيتولى منصب رئيس لجنة التعاقدات بالنادي الأهلي بشكل مؤقت، حتى يتم تعيين مدير جديد للجنة بشكل نهائي، ولكنه سيستمر في منصبه كرئيس للجنة الإسكاوتنج بالنادي.

ويذكر أن هلال، كان قد بدأ مشواره مع المارد الأحمر، كعضو في لجنة الإسكاوتنج، خلال رئاسة هاني رمزي نجم المارد الأحمر لها من قبل، ثم تولى رئاسة اللجنة بعد ذلك عقب رحيل رمزي.

ولعب هلال دورا كبيرا في العديد من التعاقدات التي أبرمها المارد الأحمر في الفترة الماضية، على رأسهم المهاجم السلوفيني نيجيك جراديشار، الذي انضم إلى الفريق في يناير الماضي، بالإضافة إلى دوره في إتمام صفقة محمد علي بن رمضان خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

