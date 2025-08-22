شوبير ينفي إصابة لاعب الأهلي

القاهرة - مصراوي

أكد الإعلامي أحمد شوبير أن ما يتردد عن إصابة أشرف داري، لاعب النادي الأهلي، غير صحيح، مشيرا إلى أن اللاعب سليم ويشارك في التدريبات بشكل طبيعي.

وكتب شوبير عبر حسابه الرسمي على موقع "X" (تويتر سابقًا) "مش عارف ليه كل يوم بتطلع إشاعات عن إصابة أشرف داري"

وأضاف:"لما أي لاعب من الأهلي بيتصاب، سواء كان أشرف داري أو إمام عاشور أو مروان عطية أو مصطفى العش، النادي بيعلن عن الإصابة فورا."

واختتم قائلا:"أشرف داري سليم وبيتدرب كويس جدا، وبيكهام سليم، والعش كمان سليم، والمدرب لسه بيفكر مين يبدأ في مركز الجبهة اليمنى في المباراة القادمة أمام غزل المحلة."