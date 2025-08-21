مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري الإنجليزي

وست هام يونايتد

- -
22:00

تشيلسي

الدوري الإسباني

ريال بيتيس

- -
22:30

ألافيس

الدوري الفرنسي

باريس سان جيرمان

- -
21:45

أنجيه

جميع المباريات

إعلان

موعد مباراة الزمالك المقبلة بعد ثنائية مودرن سبورت

11:01 م الخميس 21 أغسطس 2025
  • عرض 8 صورة
  • عرض 8 صورة
    مباراة الزمالك مودرن سبورت 3
  • عرض 8 صورة
    مباراة الزمالك مودرن سبورت
  • عرض 8 صورة
    مباراة الزمالك مودرن سبورت
  • عرض 8 صورة
    مباراة الزمالك ومودرن سبورت 2
  • عرض 8 صورة
    مباراة الزمالك ومودرن سبورت 1_Easy-Resize.com
  • عرض 8 صورة
    مباراة الزمالك ومودرن سبورت 3_Easy-Resize.com
  • عرض 8 صورة
    مباراة الزمالك ومودرن سبورت_Easy-Resize.com (1)
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب - نهى خورشيد

حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك فوزاً على نظيره مودرن سبورت بهدفين لهدف، في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم الخميس، على ستاد هيئة قناة السويس، وذلك ضمن منافسات الجولة الثالثة من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وجاءت ثنائية الزمالك اليوم بتوقيع الصفقات الجديدة، شيكو بانزا والنجم البرازيلي خوان بيزيرا، فيما أحرز الونش هدفاً عكسياً لصالح مودرن سبورت.

موعد مباراة الزمالك المقبلة

ويستضيف الفارس الأبيض نظيره فاركو يوم الثلاثاء الموافق 26 أغسطس الجاري، وذلك في الجولة الرابعة من عمر مسابقة الدوري المصري.

ومن المقرر أن تقام مباراة الزمالك وفاركو في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، وتذاع بشكل حصري عبر قناة أون تايم سبورت الناقل الحصري لدوري نايل.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

موعد مباراة الزمالك المقبلة مباراة الزمالك مودرن سبورت الزمالك فاركو الدوري المصري الممتاز
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان