موعد مباراة الزمالك المقبلة بعد ثنائية مودرن سبورت

كتب - نهى خورشيد

حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك فوزاً على نظيره مودرن سبورت بهدفين لهدف، في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم الخميس، على ستاد هيئة قناة السويس، وذلك ضمن منافسات الجولة الثالثة من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وجاءت ثنائية الزمالك اليوم بتوقيع الصفقات الجديدة، شيكو بانزا والنجم البرازيلي خوان بيزيرا، فيما أحرز الونش هدفاً عكسياً لصالح مودرن سبورت.

موعد مباراة الزمالك المقبلة

ويستضيف الفارس الأبيض نظيره فاركو يوم الثلاثاء الموافق 26 أغسطس الجاري، وذلك في الجولة الرابعة من عمر مسابقة الدوري المصري.

ومن المقرر أن تقام مباراة الزمالك وفاركو في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، وتذاع بشكل حصري عبر قناة أون تايم سبورت الناقل الحصري لدوري نايل.