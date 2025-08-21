كتب - نهى خورشيد

أنهى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، الشوط الأول متقدماً على منافسه اليوم مودرن سبورت بهدف نظيف، في المباراة التي تجمعهما على استاد هيئة قناة السويس، وذلك ضمن الجولة الثالثة من الدوري المصري الممتاز.

وجاء الهدف الأول للفارس الأبيض بتوقيع خوان ألفينا بيزيزا بمهارة برازيلية مسدداً كرة رائعة على يسار محمد أبو جبل في الدقيقة 12 من أحداث الشوط الأول من المباراة.

وحرص لاعبو الفريقين على الوقوف دقيقة حداد على روح والد محمد الشناوي حارس مرمى الأهلى ومنتخب مصر، والذي وافته المنية مساء الثلاثاء الماضي إثر حادث سير على طريق الواحات بمنطقة 6 أكتوبر جنوبي القاهرة.