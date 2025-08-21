مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري

مودرن سبورت

1 2
21:00

الزمالك

الدوري التونسي

شبيبة القيروان

0 4
18:30

الترجى الرياضي

دوري نجوم قطر

الأهلي القطري

0 1
20:30

السد القطري

جميع المباريات

إعلان

"مهارة برازيلية ودقيقة حداد".. الزمالك ينهى الشوط الأول متقدماً على مودرن سبورت بهدف

09:52 م الخميس 21 أغسطس 2025
  • عرض 6 صورة
  • عرض 6 صورة
    مباراة الزمالك ومودرن سبورت 3_Easy-Resize.com
  • عرض 6 صورة
    مباراة الزمالك ومودرن سبورت 1_Easy-Resize.com
  • عرض 6 صورة
    مباراة الزمالك ومودرن سبورت_Easy-Resize.com (1)
  • عرض 6 صورة
    جماهير الزمالك توجه رسالة للاعبي الفريق خلال مباراة مودرن سبورت (1)
  • عرض 6 صورة
    جماهير الزمالك توجه رسالة للاعبي الفريق خلال مباراة مودرن سبورت (2)
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب - نهى خورشيد

أنهى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، الشوط الأول متقدماً على منافسه اليوم مودرن سبورت بهدف نظيف، في المباراة التي تجمعهما على استاد هيئة قناة السويس، وذلك ضمن الجولة الثالثة من الدوري المصري الممتاز.

وجاء الهدف الأول للفارس الأبيض بتوقيع خوان ألفينا بيزيزا بمهارة برازيلية مسدداً كرة رائعة على يسار محمد أبو جبل في الدقيقة 12 من أحداث الشوط الأول من المباراة.

وحرص لاعبو الفريقين على الوقوف دقيقة حداد على روح والد محمد الشناوي حارس مرمى الأهلى ومنتخب مصر، والذي وافته المنية مساء الثلاثاء الماضي إثر حادث سير على طريق الواحات بمنطقة 6 أكتوبر جنوبي القاهرة.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

مباراة الزمالك ومودرن سبورت الزمالك مودرن سبورت الدوري المصري خوان ألفينا بيزيزا
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان