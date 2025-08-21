مباريات الأمس
الدوري المصري

مودرن سبورت

1 2
21:00

الزمالك

الدوري التونسي

شبيبة القيروان

0 4
18:30

الترجى الرياضي

دوري نجوم قطر

الأهلي القطري

0 1
20:30

السد القطري

هدف بيزيرا الأول للزمالك في مرمى موردن سبورت (فيديو)

09:25 م الخميس 21 أغسطس 2025
كتب - نهى خورشيد

تقدم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بالهدف الأول في شباك مودرن سبورت في المباراة المقامة بينهما حالياً على استاد هيئة قناة السويس، ضمن الجولة الثالثة من الدوري المصري الممتاز.

وجاء الهدف الأول للفارس الأبيض، بأقدام النجم البرازيلي خوان بيزيرا بعد تمريرة من عبدالله السعيد، ليسددها الأول على يسار أبو جبل معلناً عن الهدف الأول للأبيض.

وبدأ يانيك فيريرا المباراة بالتشكيل الأتي..

حراسة المرمى: محمد صبحي

خط الدفاع: محمود بنتايج – محمود حمدي "الونش" – حسام عبد المجيد – عمر جابر

خط الوسط: محمد شحاتة – ناصر ماهر – عبد الله السعيد

خط الهجوم: شيكو بانزا – عدي الدباغ – خوان ألفينا بيزيرا

هدف بيريزا الأول الزمالك مودرن سبورت الزمالك ضد مودرن سبورت الدوري المصري خوان ألفينا بيزيرا
