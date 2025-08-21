مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري

مودرن سبورت

1 2
21:00

الزمالك

الدوري التونسي

شبيبة القيروان

0 4
18:30

الترجى الرياضي

دوري نجوم قطر

الأهلي القطري

0 1
20:30

السد القطري

جميع المباريات

إعلان

منتخب مصر يودع الأفروباسكت 2025 بعد الخسارة أمام الكاميرون

08:57 م الخميس 21 أغسطس 2025

منتخب مصر لكرة السلة

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب - نهى خورشيد

ودّع منتخب مصر لكرة السلة بطولة الأفروباسكت 2025 المقامة في أنجولا، بعدما خسر أمام الكاميرون بنتيجة 95-68 في الدور ربع النهائي.

وشهدت المباراة شهدت تفوق واضح للمنتخب الكاميروني منذ البداية، إذ أنهى الشوط الأول متقدماً بفارق كبير وصل إلى 51-37، قبل أن يواصل هيمنته في الربعين الثالث والرابع ويحسم التأهل لصالحه.

ورغم محاولات الفراعنة للعودة إلا أن الأداء القوي لأسود الكاميرون صعّب المهمة، ليغيب المنتخب المصري عن المربع الذهبي للبطولة القارية منذ نسخة 2013.

وعقب تأهل منتخب الكاميرون للدور نصف النهائي، يستعد الأسود لمواجهة الفائز من مباراة أنجولا وكاب فيردي.

والجدير بالذكر أن الفراعنة تأهلوا من دور المجموعات بالعلامة الكاملة بعد الفوز على السنغال ومالي وأوغندا، ليتوقف مشوار مصر عند ربع النهائي.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

منتخب مصر لكرة السلة نتحب مصر طولة الأفروباسكت لكاميرون
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان