"كوارث هتدخلنا في نفق مظلم".. نجم الزمالك السابق يكشف خسائر أرض أكتوبر

كتب: محمدخيري

كشف عبدالواحد السيد، مدير الكرة السابق بالفريق الأول لنادي الزمالك، الأزمات التي سيواجهها النادي الأبيض، من تداعيات سحب أرض أكتوبر، متمنيا حل الأزمة سريعا.

قال عبدالواحد السيد في تصريحات تلفزيونية لقناة "إم بي سي مصر 1": "أنا كنت موجود وشايف مجهود الإدارة اللي كان معمول علشان الأرض دي والشغل المبذول".

وأضاف: "الخطة اللي كانت معموله للفترة الجاية كلها كانت مبنية على الأرض دي وفرع اكتوبر".

وأوضح: "أتمنى حل الموضوع لأن دي هتبقى أزمة كبيرة لنادي الزمالك لأنها مفروض كانت هتدخل مبالغ مالية كبيرة تحل الأزمة المالية".

وأكمل: "لو الأرض مرجعتش مش هنتكلم عن مشاكل مالياً بس هتواجه الزمالك لا ده هتبقى كوارث هتدخل الفريق نفق مظلم مينفعشي نوصله".

واختتم تصريحاته: "فأتمنى الموضوع يتم حله الفترة اللي جايه، وتنتهي هذه الأزمة، ويعود الزمالك لاستكمال العمل على فرع أكتوبر".