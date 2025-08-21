أحمد شوبير يعلق على هدف عمرو السولية في مباراة سيراميكا وإنبي

القاهرة - مصراوي:

علق الإعلامي أحمد شوبير، حارس مرمى النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق، على تألق لاعب سيراميكا كليوباترا خلال مباراة فريقه أمام إنبي أمس، والتي انتهت بثنائية لصالح فريق سيراميكا.

وقال شوبير:"أنا النهاردة كنت سعيد جدا وأنا بتفرج على مباراة سيراميكا وإنبي، مش عشان فوز سيراميكا، لكن لأن عمرو السولية عمل حاجتين رائعين: سجل هدف ولا أروع، وكمان حصل على لقب رجل المباراة."

وأضاف:"منذ رحيل السولية عن الأهلي، ماكناش بنسمع له صوت، خرج من النادي بكلمات محترمة، وجاله عدد من العروض، واختار الانتقال إلى سيراميكا، الكابتن علي ماهر كان عارف يوظفه صح، وفعلاً قدر يستفيد منه في المكان المناسب."

وتابع:"السولية خرج في الدقائق الأخيرة من المباراة، ودخل مكانه سعد سمير، لكنه كان قد قدم أداء كبير استحق عليه جائزة رجل المباراة، وهذه تحية مننا جميعا للاعب الخلوق والمحترم عمرو السولية، وأتمنى أشوفه ضمن صفوف منتخب مصر."

واختتم شوبير حديثه قائلا:"طوال فترته مع الأهلي، ما سمعناش عن السولية غير كل خير، لاعب محترم، بلا مشاكل، وبيحظى باحترام الجميع، وسعادتي النهاردة كانت كبيرة لأنه سجل هدفا رائعا ولعب بأداء رجولي."