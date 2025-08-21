مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري التونسي

شبيبة القيروان

- -
18:30

الترجى الرياضي

بطولة الأفروباسكت

مصر

- -
18:00

الكاميرون

الدوري المصري

المقاولون العرب

- -
18:00

حرس الحدود

الدوري المصري

مودرن سبورت

- -
21:00

الزمالك

جميع المباريات

إعلان

أحمد شوبير يعلق على هدف عمرو السولية في مباراة سيراميكا وإنبي

08:27 ص الخميس 21 أغسطس 2025
  • عرض 4 صورة
  • عرض 4 صورة
    عمرو السولية
  • عرض 4 صورة
    لقطات من مباراة سيراميكا وإنبي (2) (1)
  • عرض 4 صورة
    لقطات من مباراة سيراميكا وإنبي (4) (1)
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

القاهرة - مصراوي:

علق الإعلامي أحمد شوبير، حارس مرمى النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق، على تألق لاعب سيراميكا كليوباترا خلال مباراة فريقه أمام إنبي أمس، والتي انتهت بثنائية لصالح فريق سيراميكا.

وقال شوبير:"أنا النهاردة كنت سعيد جدا وأنا بتفرج على مباراة سيراميكا وإنبي، مش عشان فوز سيراميكا، لكن لأن عمرو السولية عمل حاجتين رائعين: سجل هدف ولا أروع، وكمان حصل على لقب رجل المباراة."

وأضاف:"منذ رحيل السولية عن الأهلي، ماكناش بنسمع له صوت، خرج من النادي بكلمات محترمة، وجاله عدد من العروض، واختار الانتقال إلى سيراميكا، الكابتن علي ماهر كان عارف يوظفه صح، وفعلاً قدر يستفيد منه في المكان المناسب."

وتابع:"السولية خرج في الدقائق الأخيرة من المباراة، ودخل مكانه سعد سمير، لكنه كان قد قدم أداء كبير استحق عليه جائزة رجل المباراة، وهذه تحية مننا جميعا للاعب الخلوق والمحترم عمرو السولية، وأتمنى أشوفه ضمن صفوف منتخب مصر."

واختتم شوبير حديثه قائلا:"طوال فترته مع الأهلي، ما سمعناش عن السولية غير كل خير، لاعب محترم، بلا مشاكل، وبيحظى باحترام الجميع، وسعادتي النهاردة كانت كبيرة لأنه سجل هدفا رائعا ولعب بأداء رجولي."

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

عمرو السولية هدف عمرو السولية مع سيراميكا أحمد شوبير سيراميكا كليوباترا أحمد شوبير يعلق على هدف السولية
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان