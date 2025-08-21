كتب- محمد عبدالهادي:

في حوار خاص معه، كشف المستشار جلال صوابي، محامي هبة التركي زوجة اللاعب الراحل إبراهيم شيكا، كواليس آخر المستجدات ضد الاتهامات التي طالت موكلته عقب وفاة زوجها، بشأن المتاجرة بمرضه أو وجود شبهات حول الاتجار في الأعضاء.

وتحدث جلال صوابي في حوار خاص عبر "مصراوي"، عن آخر تطورات الموقف القانوني لموكلته، والرد على الاتهامات التي وُجهت لها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وما أثير من شائعات حول منعها من السفر أو خضوعها للتحقيق.

وجاء نص الحوار كالتالي:

ما الجديد بخصوص البلاغات المقدمة منكم؟

لدينا بلاغات بالفعل، بعضها وصل لبيانات المتهمين عن طريق مباحث الإنترنت، والبعض الآخر قدمناه مباشرة بعد تحرٍّ خاص. وسنرد قانونيًا في الوقت المناسب.

هل تم استدعاء هبة التركي مؤخرًا من أي جهة تحقيق؟

لا، لم يتم استدعاؤها من أي جهة حتى الآن، البلاغات التي قدمناها ما زالت قيد الفحص لدى نيابة عين شمس، ولم يطرأ جديد حتى هذه اللحظة.

هل هناك تواصل بينك وبين محامي الفنانة وفاء عامر بحكم وجود اتهامات مشابهة؟

لا، لا يوجد تواصل يخص القضايا، الأستاذ هيثم حمدالله أستاذ كبير لنا واحترامه، لكن لم نتواصل بشأن ما يخص الفنانة وفاء.

سنتواصل فقط في حالة واحدة محتملة، وهي إذا ظهر أسم موكلتي أو المرحوم شيكا في تحقيقات القضية وقد يحدث تعاون قانوني وقتها لكن حتى اللحظة لا شيء من ذلك حدث.

ترددت أنباء عن منع هبة التركي من السفر، هل هذا صحيح؟

غير صحيح تمامًا، أنفي هذه الإشاعات جملة وتفصيلًا، لم يصدر أي قرار بمنعها من السفر، ولم يصلنا أي إخطار رسمي.

ما موقفكم القانوني حاليًا؟

نحن على أتم الاستعداد للمثول أمام أي جهة تحقيق، ولم نتلق أي استدعاء حتى الآن، نتابع فقط القضايا والبلاغات المقدمة منا.

هل ترى أن ما يحدث هو حملة ممنهجة ضد موكلتك؟

نعم، بدأ كل شيء بعد وفاة إبراهيم شيكا، وتحديدًا من يوم العزاء، ظهرت إشاعات على السوشيال ميديا أنها تتاجر بمرضه، الموضوع تطور لحديث عن مشكلات أسرية، خاصة مع أسرة الراحل، وظهرت الخلافات حول الميراث.

هل توجد مستندات طبية تدعم موقفكم؟

نعم، أملك تقارير طبية حديثة قبل الوفاة تؤكد أن إبراهيم كان مصابًا بسرطان انتشر في الكلى والكبد.

كيف يُعقل التبرع بعضو مصاب بالسرطان؟ الأعضاء لم يتم المساس بها، والتقرير يوضح أن الكبد والكليتين كانوا موجودين وبهم إصابة.

هل نصحت موكلتك بالابتعاد عن الردود الإعلامية؟

نعم، طلبت منها عدم التفاعل حاليًا، خصوصًا أنها لا تستطيع السيطرة على انفعالاتها أمام الكاميرا، وقد ترد بشكل يضر بها، طلبت منها الاكتفاء بمحتواها الرياضي فقط خلال الفترة الحالية.