كتب - يوسف محمد:

يستعد نادي الزمالك لملاقاة نظيره مودرن سبورت اليوم الخميس الموافق 21 أغسطس الجاري، في إطار منافسات بطولة الدوري المصري "دوري نايل".

ويلاقي نادي الزمالك نظيره مودرن سبورت اليوم الخميس، في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، على ملعب "هيئة قناة السويس"، ضمن منافسات الجولة الثالثة بالدوري المصري "دوري نايل".

وكان الجهاز الفني لنادي الزمالك، بقيادة البلجيكي يانيك فيريرا، أعلن عن قائمة الفريق لمباراة الفريق أمام مودرن سبورت. (لمزيد من التفاصيل اضغط هنا)

وشهدت قائمة الزمالك غياب العديد من اللاعبين عن مباراة الغد، والتي وصل عددهم إلى 8 لاعبين، هم، "عبد الحميد معالي، أحمد حمدي، سيف الجزيري، عمرو ناصر، مهدي سليمان، محمود جهاد وأحمد عبد الرحيم إيشو لأسباب فنية".

كما يفتقد الفارس الأبيض في مباراة اليوم أمام مودرن سبورت، لاعب وسط الفريق أحمد ربيع، بسبب الإصابة العضلية التي يعاني منها.

وخاض نادي الزمالك مباراتين فقط في بطولة الدوري حتى الآن، تمكن خلالهم الفريق من تحقيق الفوز في مباراة وتعادل في أخرى ليجمع 4 نقاط في مباراتين، احتل بهم المركز السابع بجدول الترتيب.

