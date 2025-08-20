قرار من مجلس إدارة الزمالك قبل مباراة الفريق أمام مودرن سبورت بالدوري

كتب - يوسف محمد:

قرر مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب، توفير حافلات لنقل الجماهير إلى مدينة الإسماعيلية غدا الخميس، لدعم لاعبي الفريق الأول لكرة القدم، في مباراة مودرن سبورت ببطولة الدوري المصري "دوري نايل".

وكشف الزمالك في بيان رسمي، أنه الحافلات التي ستنقل الجماهير ستتحرك غدا، في تمام الثالثة عصرًا من أمام بوابة 5 بمقر نادي الزمالك، على أن تعود إلى القاهرة عقب انتهاء اللقاء مباشرة.

ويستعد نادي الزمالك لملاقاة نظيره مودرن سبورت غدا، في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، على ستاد "هيئة قناة السويس"، ضمن منافسات الجولة الثالثة بالدوري المصري "دوري نايل".

ويسعى نادي الزمالك لتحقيق فوزه الثاني في بطولة الدوري المصري، خلال الموسم الجاري، بعدما تعادل في الجولة الماضية أمام المقاولون العرب سلبيا، في الجولة الثانية بالمسابقة، بينما نجح في تحقيق الفوز خلال الجولة الأولى بالبطولة على حساب سيراميكا بهدفين دون مقابل.

ويدخل نادي الزمالك اللقاء، وهو يحتل المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 4 نقاط، فيما يليه مودرن سبورت في المركز السادس بنفس الرصيد من النقاط.

