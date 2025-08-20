كتب- محمد خيري:

تحدث الفلسطيني، وسام أبو علي، عن سبب انتقال لفريق كولومبوس الأمريكي، والرحيل من النادي الأهلي، خلال الفترة الماضية.

وقال وسام أبو علي في تصريحات للموقع الرسمي للنادي الأمريكي: "اخترت الانتقال إلى كولومبوس كرو لأنني أريد تحقيق البطولات".

وأضاف "أبو علي": "وما كنت لأنتقل لكولومبوس كرو لو لم يحرزوا بعض الألقاب في السنوات الأخيرة".

وأكمل: "لا يهمني إن سجلت 3 أهداف في مباراة واحدة ولم يفز فريقي، دائمًا ما أبحث عن فوز فريقي وهو ما يرتبط بعقلية الفريق الذي انتقل له".

واختتم تصريحاته: "أريد تحقيق نجاحات فردية وآمل أن يكون مصاحب للنجاح الجماعي وأن أسجل أهدافًا مهمة تساعد في تحقيق الألقاب".