مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
بطولة الأفروباسكت

كوت ديفوار

- -
18:00

مالي

كأس السوبر السعودي

القادسية

1 4
15:00

أهلي جدة

الدوري المصري

سيراميكا كليوباترا

- -
18:00

إنبي

الدوري المصري

وادي دجلة

- -
21:00

بتروجيت

الدوري المصري

الجونة

- -
21:00

غزل المحلة

"أريد تحقيق البطولات".. وسام أبو علي يكشف سبب انتقاله لـ كولومبوس الأمريكي

02:39 م الأربعاء 20 أغسطس 2025

وسام أبو علي

كتب- محمد خيري:

تحدث الفلسطيني، وسام أبو علي، عن سبب انتقال لفريق كولومبوس الأمريكي، والرحيل من النادي الأهلي، خلال الفترة الماضية.

وقال وسام أبو علي في تصريحات للموقع الرسمي للنادي الأمريكي: "اخترت الانتقال إلى كولومبوس كرو لأنني أريد تحقيق البطولات".

وأضاف "أبو علي": "وما كنت لأنتقل لكولومبوس كرو لو لم يحرزوا بعض الألقاب في السنوات الأخيرة".

وأكمل: "لا يهمني إن سجلت 3 أهداف في مباراة واحدة ولم يفز فريقي، دائمًا ما أبحث عن فوز فريقي وهو ما يرتبط بعقلية الفريق الذي انتقل له".

واختتم تصريحاته: "أريد تحقيق نجاحات فردية وآمل أن يكون مصاحب للنجاح الجماعي وأن أسجل أهدافًا مهمة تساعد في تحقيق الألقاب".

