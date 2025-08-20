كتب - يوسف محمد:

كشف أحمد شوبير حارس مرمى النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق ومقدم البرامج الحالي، آخر التطورات الخاصة بأزمة البطاقة الدولية الخاصة بوسام أبو علي لاعب المارد الأحمر السابق المنتقل إلى كولومبوس الأمريكي.

وقال شوبير في تصريحات عبر قناة "الأهلي"، خلال تقديمه برنامج حارس الأهلي: "أزمة وسام أبو علي في طريقها إلى الحل، بحسب ما علمت الأقساط الخاصة بقيمة صفقة انتقاله إلى كولومبوس بدأ النادي الأمريكي في إرسالها إلى الأهلي".

وأضاف: "كان هناك مماطلة بعض الشيئ، خاصة وأن الصفقة منتهية من يوم 26 يوليو الماضي، اللاعب وصل إلى أمريكا يوم الخميس الماضي".

وتابع: "ما علمته في الوقت الحالي أن الأهلي بدأ بالفعل استقبال التحويلات المالية الخاصة بانتقال اللاعب إلى كولومبوس كرو".

واختتم شوبير تصريحاته: "الأهلي رفض إرسال البطاقة الدولية للاعب، إلا عقب استلام القسط الأول من قيمة الصفقة بالكامل وهذا أمر طبيعي".

وكان النادي الأهلي أعلن في وقت سابق، الموافق على رحيل المهاجم الفلسطيني وسام أبو علي لاعب الفريق، إلى كولومبوس كرو الأمريكي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجاري مقابل مبلغ 7.5 مليون يورو.

