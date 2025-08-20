مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
كأس السوبر السعودي

القادسية

- -
15:00

أهلي جدة

الدوري المصري

سيراميكا كليوباترا

- -
18:00

إنبي

الدوري المصري

وادي دجلة

- -
21:00

بتروجيت

الدوري المصري

الجونة

- -
21:00

غزل المحلة

دوري أبطال أوروبا

بازل

- -
22:00

كوبنهاجن

دوري أبطال أوروبا

فنربخشة

- -
22:00

بنفيكا

جميع المباريات

إعلان

أحمد شوبير يكشف آخر التطورات الخاصة بأزمة بيع سام أبو علي إلى كولومبوس الأمريكي

02:09 ص الأربعاء 20 أغسطس 2025
  • عرض 10 صورة
  • عرض 10 صورة
    أحمد شوبير
  • عرض 10 صورة
    أحمد شوبير
  • عرض 10 صورة
    الإعلامي أحمد شوبير
  • عرض 10 صورة
    الإعلامي أحمد شوبير
  • عرض 10 صورة
    مهاجم النادي الأهلي وسام أبو علي
  • عرض 10 صورة
    وسام أبو علي مهاجم النادي الأهلي
  • عرض 10 صورة
    وسام أبو علي مهاجم الأهلي (1)
  • عرض 10 صورة
    وسام أبو علي مهاجم الأهلي (18)
  • عرض 10 صورة
    وسام أبو علي مهاجم الأهلي (20)
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب - يوسف محمد:

كشف أحمد شوبير حارس مرمى النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق ومقدم البرامج الحالي، آخر التطورات الخاصة بأزمة البطاقة الدولية الخاصة بوسام أبو علي لاعب المارد الأحمر السابق المنتقل إلى كولومبوس الأمريكي.

وقال شوبير في تصريحات عبر قناة "الأهلي"، خلال تقديمه برنامج حارس الأهلي: "أزمة وسام أبو علي في طريقها إلى الحل، بحسب ما علمت الأقساط الخاصة بقيمة صفقة انتقاله إلى كولومبوس بدأ النادي الأمريكي في إرسالها إلى الأهلي".

وأضاف: "كان هناك مماطلة بعض الشيئ، خاصة وأن الصفقة منتهية من يوم 26 يوليو الماضي، اللاعب وصل إلى أمريكا يوم الخميس الماضي".

وتابع: "ما علمته في الوقت الحالي أن الأهلي بدأ بالفعل استقبال التحويلات المالية الخاصة بانتقال اللاعب إلى كولومبوس كرو".

واختتم شوبير تصريحاته: "الأهلي رفض إرسال البطاقة الدولية للاعب، إلا عقب استلام القسط الأول من قيمة الصفقة بالكامل وهذا أمر طبيعي".

وكان النادي الأهلي أعلن في وقت سابق، الموافق على رحيل المهاجم الفلسطيني وسام أبو علي لاعب الفريق، إلى كولومبوس كرو الأمريكي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجاري مقابل مبلغ 7.5 مليون يورو.

أقرأ أيضًا:
شوبير ينعى محمد الشناوي في وفاة والده

أمين صندوق الزمالك: أرض أكتوبر ليست مجرد مساحة لإقامة منشآت بل رمز لهوية النادي


لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

أحمد شوبير النادي الأهلي آخر أخبار النادي الأهلي أزمة وسام أبو علي والأهلي الدوري الأمريكي
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان