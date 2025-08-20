علق كمال شعيب المستشار القانوني لنادي الزمالك، على بيان وزارة الإسكان المتعلق بسحب الأرض المخصصة للفارس الأبيض في مدينة حدائق أكتوبر.

وكانت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أصدرت بيانا رسميا أمس الثلاثاء كشفت خلاله السبب وراء سحب الأرض التي تم تخصيصها لنادي الزمالك في وقت سابق في حدائق اكتوبر.

وكتب شعيب عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "بيان كارثي تضمن أخطاء فجة، يجب محاسبة وإقالة المسؤول عنه، لم يصل النادي أي خطاب بشأن الشروع في سحب الأرض كما ذكر البيان".

وأضاف: "بفرض صحة وجود مثل هذا الخطاب، وهو غير صحيح وفقا للمادة 16 من اللائحة العقارية، يجب منح النادي مهلة ثلاثين يوما وهو ما لم يحدث فالبيان ذكر أن أن الخطاب بتاريخ 4 /6 وقرار السحب بتاريخ 11 / 6 أي أن الوزارة اتخذت قرار السحب بعد سبعة أيام من الإخطار الغير موجود".

وتابع: "وفقا لذات المادة يجب بعد فوات مدة الثلاثين يوما العرض علي اللجنة الفرعية، فإذا أوصت بسحب الأرض يتم العرض على اللجنة الرئيسية لتصدر قرارها وهو ما لم يحدث أيضا، إذا أصدرت اللجنة الرئيسية قرار بسحب أو إلغاء التخصيص، يتم إخطار النادي بخطاب مسجل بعلم الوصول بقرار السحب، وهو مالم يحدث أيضا ولم يخطر النادي حتى تاريخه بصدور أي قرار بسحب الأرض".

وأكمل: "بعد صدور قرار السحب يمنح النادي مدة ستون يوما للتظلم من القرار وهو مالم يحدث أيضا، الأهم من كل ذلك أن حتي تاريخه لم تصدر الوزارة تراخيص بناء المشروع، على الرغم من تقدم النادي لاستصدارها وأثر ذلك قانونا هو ترحيل كافة المواعيد لتبدأ من تاريخ صدور التراخيص".

وواصل: "القرار الوزاري الصادر للأرض برقم 1084 لسنة 2024 والمنشور في الجريدة الرسمية بتاريخ 2 /4 /2025، نص في المادة 14 منه على أن يعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره، أي أن كافة المهل والمدد الوارده به لا تبدأ قانونا إلا من يوم 3 / 4 / 2025".

وأردف: "المهلة الرئاسية الممنوحة ومدتها سنتين لا تبدأ إلا من اليوم التالي لتاريخ نشر القرار الوزاري أي تبدأ من يوم 3 /4 /2025 وتنتهي في 4 /4/ 2027، هذه المدة منطقا وقانونا، وفقا للمعمول به في كافة المشاريع لا يمكن أن يتصور عقلا أن تبدأ إلا من تاريخ قيام الوزارة والجهاز بإصدار تراخيص البناء، وهو مالم يحدث حتى تاريخه".

واختتم شعيب: "هل يجوز التجرؤ على القرارات أو التوجيهات الرئاسية ومخالفتها من موظف أياً كانت درجته الوظيفية أمر لم نرى له مثيلا من قبل، نادي الزمالك وجمهوره العظيم لا يستحقون ذلك، يجب محاسبة وإقالة من أصدر هذا البيان".