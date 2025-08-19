مباريات الأمس
تعديل موعد جنازة والد محمد الشناوي حارس الأهلي

11:58 م الثلاثاء 19 أغسطس 2025
تقام جنازة والد محمد الشناوي حارس الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، ظهر غدا الأربعاء الموافق 20 أغسطس 2025، بالشرقاوية مركز بيلا محافظة كفر الشيخ.

وكان من المقرر أن تقام الجنازة في الساعات الأولى من غدا الأربعاء، قبل تعديل الموعد.

وتوفى والد الشناوي إثر حادث سيارة على طريق الواحات مساء اليوم الثلاثاء، حيث انقلبت بعد الكيلو 292.

وأوضح مصدر "لمصراوي" إن الحادث أسفر عن مصرع والد الشناوي صاحب الـ70 عاما، وتم نقله إلى مستشفى أكتوبر المركزي.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

الشناوي والد الشناولي محمد الشناوي والد محمد الشناوي وفاة والد محمد الشناوي
